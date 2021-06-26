Впервые! Егор Шип рассказал о своей девушке: «Любовь зла, полюбишь и козла»

Лидия Мартынова

Сотрудники издания «ok-magazine» взяли интервью у одного из самых востребованных юных знаменитостей Егора Шипа, узнали у парня о том, что именно приносит основной доход, а также расспросили о личной жизни. Больший приток денег Егора — это роялти-монетизация с треков и монетизация с клипов, а также выступления на различных концертах, но, не стоит забывать и о других источниках, например, активный и прогрессивный блогинг.

Что касается любовной стороны жизни Шипа, к удивлению публики, парню было не о чем рассказать. Он признался, что сейчас слишком занят развитием карьеры, появляющимися проектами и сотрудничеством со значимыми в России знаменитостями, а сплетни в сетях не имеют под собой никаких оснований. «Все романы, которые мне приписывают – это бред. У меня сейчас мысли совсем о другом в голове. А что касается качеств – нет конкретики. Любовь зла, полюбишь и козла, как говорится. Но главное козла все-таки не полюбить», — делится он, смеясь.

Интересно, насколько герой интервью был откровенен с журналистами? Неужели у такого молодого, медийного и успешного парня действительно нет отношений? К слову, не стоит забывать и о слухах о романах с Клавой Кокой, Валей Карнавал, а также с Mia Boyka.

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