Врачи борются за жизнь певицы Максим

Алексей Вольцев

Несколько дней певица Максим находится в тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в кому. По словам менеджера, у артистки увеличился процент поражения легких. Состояние Максим настолько тяжелое, что врачи пока не планируют отключать от ИВЛ.

Медики оценивают состояние известной певицы как стабильно тяжелое – врачи неустанно борются за жизнь исполнительницы. Родные и близкие молятся о здоровье девушки. Сейчас ее перевели в группу «КТ-4«, так как процент поражения ее легких возрос с 40 до 75 процентов. К слову, диагноз коронавирус у нее не подтвержден. Однако медики призывают крест на Максим не ставить. Шанс выздороветь у нее есть.

«Все тесты на коронавирус показали отрицательно. Сейчас уже тесты не делают, так как есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой», — рассказала представительница Максим.

Напомним, около недели назад певицу Максим привезли в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. У нее была температура под 40, сильный кашель, слабость, затрудненное дыхание. Иногда девушка теряла сознание.

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