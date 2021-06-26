Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире

Сегодня в 12:00 по московскому времени стартует праздничный эфир в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте», посвящённый Всероссийскому выпускному – 2021, сообщает Минпросвещения России.

Эфир откроет поздравление Министра просвещения Сергея Кравцова. Ребята получат напутствия от педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады. Среди гостей также победитель, призёры конкурса «Учитель года России – 2020» и победитель конкурса «Воспитатель года России – 2020». Выпускной пройдёт в рамках мероприятий Года науки и технологий.

Зрители познакомятся с выдающимися выпускниками – победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения, талантливыми спортсменами. К ребятам обратятся активисты Российского движения школьников, педагоги центров допобразования, открытых в стране благодаря нацпроекту «Образование».

Арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO сделали подарок для всех выпускников и создали свою версию популярной песни «Юность» вместе с группой Dabro. Премьера композиции состоится в прямом эфире Всероссийского выпускного – 2021 на официальных интернет-каналах Минпросвещения и сайте Выпускник21.рф, она станет гимном праздника.

Также эфир можно будет посмотреть и в социальной сети «Одноклассники», перейдя по ссылке.

Подключайтесь к любой из трансляций 25 июня в 12 часов по московскому времени.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире женщины — профессора математики Софьи Ковалевской
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире
Календарь православных постов на лето 2021 года
Календарь православных постов на лето 2021 года
Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН
Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН
Модная битва: Ксения Собчак против Юлии Прокип
Модная битва: Ксения Собчак против Юлии Прокип
Дни силы в июле 2021 года
Дни силы в июле 2021 года
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы

Топ на сегодня

В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр «Точка роста»
В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр
Украинцы стали меньше читать художественной литературы
Украинцы стали меньше читать художественной литературы
В Украине увеличилось использование сжиженного газа
В Украине увеличилось использование сжиженного газа

Еще по теме

Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
В праздничном эфире Всероссийского выпускного – 2021 состоялась премьера гимна выпускников
Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
В России продолжается празднование Последнего звонка