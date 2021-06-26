Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире

Алексей Вольцев

Сегодня в 12:00 по московскому времени стартует праздничный эфир в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте», посвящённый Всероссийскому выпускному – 2021, сообщает Минпросвещения России.

Эфир откроет поздравление Министра просвещения Сергея Кравцова. Ребята получат напутствия от педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады. Среди гостей также победитель, призёры конкурса «Учитель года России – 2020» и победитель конкурса «Воспитатель года России – 2020». Выпускной пройдёт в рамках мероприятий Года науки и технологий.

Зрители познакомятся с выдающимися выпускниками – победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения, талантливыми спортсменами. К ребятам обратятся активисты Российского движения школьников, педагоги центров допобразования, открытых в стране благодаря нацпроекту «Образование».

Арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO сделали подарок для всех выпускников и создали свою версию популярной песни «Юность» вместе с группой Dabro. Премьера композиции состоится в прямом эфире Всероссийского выпускного – 2021 на официальных интернет-каналах Минпросвещения и сайте Выпускник21.рф, она станет гимном праздника.

Также эфир можно будет посмотреть и в социальной сети «Одноклассники», перейдя по ссылке.

Подключайтесь к любой из трансляций 25 июня в 12 часов по московскому времени.