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Вузам выделят гранты на создание центров трансферта технологий

Вузам выделят гранты на создание центров трансферта технологий

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Светлана Заверняева



Высшие учебные заведения и научные организации смогут получать гранты на создание и развитие центров трансферта технологий (ЦТТ). Условия выделения господдержки и требования к вузам-получателям грантов содержатся в  постановлении правительства, вступающем в силу 26 июня.

Основная задача центров трансферта технологий — содействовать коммерциализации научных разработок. Такие структуры помогают налаживать кооперацию исследователей и организаций реального сектора экономики, а также находить практическое применение для перспективных изобретений. В работе центров участвуют специалисты по управлению интеллектуальной собственностью, лицензированию, патентованию, эксперты в области менеджмента и права.

Гранты, которые получат вузы, можно будет расходовать на разработку патентных стратегий, оплату труда сотрудников центра, использование цифровых решений для вывода изобретений на рынки, приобретение оборудования и программного обеспечения, переподготовку сотрудников и консультационные услуги.

Законы, вступающие в силу с 26 июня


Для получения такой поддержки научной или образовательной организации необходимо поучаствовать в конкурсном отборе. Его проводит специальная комиссия, сформированная Министерством науки и высшего образования. Комиссия, в частности, рассматривает программу ЦТТ, в которой представлены мероприятия по созданию или развитию такой структуры.

В 2021 году на выплату грантов будет направлено 315 млн рублей, в 2022 году — 535 млн рублей, в 2023 году — 756 млн рублей. Всего до 2024 года планируется открыть не менее 35 центров трансферта технологий.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#вузы #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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