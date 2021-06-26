Заговор на пуговицу для процветания

Вадим Карасев

Привлечь в жизнь позитивные перемены и процветание не составит труда. Есть сильный заговор, благодаря которому можно превратить простую пуговицу в талисман, который будет помогать в достижении поставленных задач и привлекать удачу.

Каждый из заговоров начинает свое действие в тот момент, когда человек искренне верит в свои силы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прибегнуть к простому, но действенному способу, который поможет привлечь процветание и позабыть о неурядицах, мешающих достижению поставленных задач.

Заговор на пуговицу — простой и в то же время эффективный способ для привлечения процветания. Его можно как читать на пуговицу, пришитую к одежде, так и выбрать пуговку, которая будет постоянно находится в кармане. Такой талисман убережет от промахов и поможет найти выход из любой сложной ситуации.

Для заговора важно использовать пуговицу с четырьмя дырками. Если заговор читается на отдельную пуговку, то перед заговором в нее продевают две нити красного, зеленого, золотистого или серебристого цветов, закрепляя их крест-накрест и фиксируя узелками. Нити можно переплести между собой, чтобы получить разноцветный шнур.

После того, как нити продеты, пуговицу зажимают в правой руке и произносят:

«Удача и успех ко мне пришиты, крепко держатся, в нужный момент на помощь идут, дорогу к процветанию прокладывают. Богатство привлекаю, к счастью двери открываю. Никому мне не навредить, с пути не сбить. Как я говорю, так и будет. Слово мое — закон, счастье мое — здесь».

Этот же заговор можно произнести, держась за пуговицу на одежде. Таким образом можно заговорить все пуговки в доме, чтобы любая одежда приносила удачу и отталкивала беды. Заговор на пуговицу читают в период роста Луны, чтобы энергетика ночного светила помогала в достижении счастья и придавала сил в борьбе за процветание.