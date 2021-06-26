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Жестко! Никита Михалков посоветовал Бузовой устроиться билетершей в МХАТ

Кинорежиссер Никита Михалков не смог не обсудить выступление Ольги Бузовой в МХАТовском спектакле. Он жестко прошелся по актрисе. Причем сделал это не в интервью, а посвятил певице часть своей программы «Бесогон».

Сначала артист объяснил, почему многие актеры недовольны ее ролью. Михалков считает, что настоящих профессионалов оскорбляет то, что они вынуждены делить одну сцену с Бузовой. Режиссёр сравнил ее приглашение в театр с назначением человека, ранее не связанного с медициной, офтальмологом в больницу. На этом он не остановился. Он посоветовал устроиться Бузовой нянечкой или билетершей, если она уж так хочет работать в театре.

 «Чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетёршей или кем-то ещё?» — подчеркнул Никита Сергеевич.

 Кроме того, Никита Сергеевич раскритиковал руководство МХАТ им. Максима Горького. Он уверен, что Эдуард Бояков позвал Ольгу только потому, что у нее многомиллионная аудитория.

«Они пригласили Бузову «ради хайпа». Ее аудитория, как я понимаю, в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ», — сказал кинорежиссёр.

Отметим, что сам руководитель МХАТ назвал спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой «удавшимся экспериментом».

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По материалам: popcake.tv

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