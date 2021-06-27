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5 самых опасных дней в июле 2021 года

5 самых опасных дней в июле 2021 года

Очень важно знать, в какие дни настроение ночных светил будет самым плохим. Это поможет вам правильно спланировать свои дела и подготовить себя к трудностям. Предупрежден — значит вооружен.


Трудности были, есть и будут всегда, но в описанные ниже дни они особенно опасны. Следуйте шести простым жизненным истинам, которые сделают вас сильнее и помогут пережить вашему кораблю даже самый сильный шторм.

1 июля — противостояние Марса и Сатурна

Обычно противостояние — это благоприятный аспект, но из любых правил есть исключения. Противостояние этих двух планет всегда приводит к проблемам. Марс и Сатурн противоположны, и их энергетика совершенно не совпадает. 1 июля Марс и Сатурн принесут в нашу жизнь хаос. Внутренний мир людей будет переживать метаморфозы, которые сейчас абсолютно бесполезны. Уверенные в себе люди могут обрести страхи и комплексы. Целеустремленные могут стать беспечными.

11 июля — переход Меркурия в Знак Рака

Меркурий в Раке себя чувствует не самым лучшим образом. Дело даже не столько в стихии Воды, которая не сочетается с Меркурием. Дело тут больше в том, что четвертый дом гороскопа связан с семьей, домом, любовью, а Меркурий фокусируется на финансовой сфере, на информационных потоках. Словом, такой союз будет весьма бесполезным. Конкретно в этот день в голове у людей будет неразбериха. Возможны ссоры с близкими, неурядицы с соседями, коллегами.


13 июля — соединение Венеры и Марса

Соединение считается опасным аспектом, особенно если в нем участвуют Венера и Марс. Две противоборствующие силы, которые порой взаимно дополняют друг друга, будут в полном диссонансе 13 числа. Будет очень много энергии, которую захочется пустить на что-то важное, но многие люди совершат ошибку, потому что не смогут принять верное решение.

Планеты спутают карты: каждая постарается как-то помочь, но услуга эта окажется «медвежьей». Люди активизируются в любви, но быстро захотят перейти к финансовой сфере или наоборот. Чтобы обойти стороной неприятности, нужно разработать план действий и придерживаться его неукоснительно.

24 июля — Полнолуние в Водолее

Полная Луна в Водолее — день финансового хаоса и неразберихи. Астрологи настоятельно не рекомендуют совершать бесцельные покупки. Если вдруг придется купить что-то по необходимости, то лучше воспользоваться помощью специального заговора, который поможет не потратить деньги зря. В этот день также не рекомендуется выходить из себя. Любая ссора перерастет в настоящую войну.

29 июля — Марс переходит в Знак Девы


Марс в Деве становится медлительным и делает такими же нас. В этот и в последующие дни пребывания планеты в этом Знаке у нас пропадет желание бороться за место под Солнцем. У многих людей исчезнет запал, мотивация. Это будет очень ленивый и странный день, в который многие свои обещания люди не будут выполнять. Обострится желание делать что-то полезное лишь для себя. Опасайтесь эгоистов и жадных людей. Не удивляйтесь возросшей пассивной агрессии со стороны окружающих.

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По материалам: dailyhoro.ru

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