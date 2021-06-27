Аронова рассказала о грязной цели МХАТа высмеять Бузову на сцене: «Зазываем с помощью Оли людей в театр»

Влада Некрасова

Актрису Марию Аронову задела ситуация, произошедшая с Ольгой Бузовой во МХАТе. Она решила прокомментировать ту травлю, которая началась после объявления Ольги об участии в постановке «Чудесный грузин» и посчитала, что Бузову привлекли к созданию спектакля только ради хайпа, при этом, не позаботившись о том, чтобы Оля выглядела профессионально: «Получается, мы как бы зазываем с помощью Оли людей в театр…Мне кажется, что ее подставили«.

В качестве аргумента артистка примера в пример факт популярности певицы среди молодежи и пояснила, что именно благодаря имени Ольги театру удалось сделать полный солд-аут еще в первые часы после заявления о предстоящем спектакле. «Видите ли, Олю Бузову и Даню Милохина любят наши дети. Они — герои нашего времени. В 90-е это были бандиты. Сейчас — Оля Бузова. И наши дети приходят сегодня к МХАТу ради Бузовой, а вчера, может, даже не знали, где он находится», — высказывается Мария Аронова.

К сожалению или к счастью, многие другие артисты не поддержали творческий порыв Бузовой и были оскорблены ее появлением на величественной сцене в качестве актрисы. Публика уверена, что ненавистники молодой звезды банально завидуют успеху коллеги, однако, «акулы» индустрии считают эту версию абсурдом и говорят о необходимости должного профессионализма у каждого уважающего себя артиста.

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