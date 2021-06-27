Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет»

Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет»

Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет»

Не так давно Максим Галкин отпраздновал 45-летие, устроив яркую вечеринку с приглашенным бомондом. Однако, как могли многие подумать, мероприятие вовсе не входило в рамки скучного и аристократичного вечера поздравлений. Оно, скорее, напоминало дикую вечеринку… В частности, благодаря «натуральному блондину» Николаю Баскову, который «оторвался» на вечере и, как выразились нетизены, «устроил жаришку» со звездами женского пола.

Сначала 44-летний озорник начал клеиться к замужней Насте Ивлеевой и целовать ее в зоне декольте, после чего обалдела даже «Настюшка-Опасность» и Галкину пришлось вмешаться в танец Баскова, переходящий в «предварительные ласки». Затем Коленька перешел на Нонну Гришаеву, которая, впрочем, и сама была не прочь задать жару со старым другом и с удовольствием позволила оперному певцу задирать ей платье во время танца и поглаживать свои ноги со внутренней стороны бедер. «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет. Мои танцы были совершенно нормальные. А что должны делать люди, когда звучит классная музыка и когда ты хорошо знаешь человека? С ее мужем мы знакомы. Просто он не такой активный, как я», — быстро оправдался артист.

Сообщение Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии войны с Россией
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари отдыхает на Гавайях
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари
"Как в цирке": Боня прокомментировала новость о возможном разводе Ксении Бородиной
"Как в цирке": Боня прокомментировала новость о возможном разводе
Как краситься в жару: 6 бьютихаков
Как краситься в жару: 6 бьютихаков
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Кто из BTS уже «самый зрелый»?

Топ на сегодня

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире женщины — профессора математики Софьи Ковалевской
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Календарь православных постов на лето 2021 года
Календарь православных постов на лето 2021 года
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской

Еще по теме

Видео дня: зажигательный танец Насти Ивлеевой и Николая Баскова — заряжаемся позитивом и готовимся к пятнице
Стало известно, почему невеста отказала Баскову
Филипп Киркоров с размахом отпраздновал пятилетие дочери
Во время плавания в бассейне Максим Галкин показал бицепс