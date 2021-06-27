Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет»

Лидия Мартынова

Не так давно Максим Галкин отпраздновал 45-летие, устроив яркую вечеринку с приглашенным бомондом. Однако, как могли многие подумать, мероприятие вовсе не входило в рамки скучного и аристократичного вечера поздравлений. Оно, скорее, напоминало дикую вечеринку… В частности, благодаря «натуральному блондину» Николаю Баскову, который «оторвался» на вечере и, как выразились нетизены, «устроил жаришку» со звездами женского пола.

Сначала 44-летний озорник начал клеиться к замужней Насте Ивлеевой и целовать ее в зоне декольте, после чего обалдела даже «Настюшка-Опасность» и Галкину пришлось вмешаться в танец Баскова, переходящий в «предварительные ласки». Затем Коленька перешел на Нонну Гришаеву, которая, впрочем, и сама была не прочь задать жару со старым другом и с удовольствием позволила оперному певцу задирать ей платье во время танца и поглаживать свои ноги со внутренней стороны бедер. «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет. Мои танцы были совершенно нормальные. А что должны делать люди, когда звучит классная музыка и когда ты хорошо знаешь человека? С ее мужем мы знакомы. Просто он не такой активный, как я», — быстро оправдался артист.

Сообщение Басков объяснил, почему лапал Гришаеву и засунул руку ей под юбку на празднике Галкина: «Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет» появились сначала на POPCAKE.