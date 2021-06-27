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BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента

В сети ходит множество слухов о том, что многие известные коллективы Кореи копируют стиль и концепты BTS, чтобы стать популярнее и урвать кусочек славы «Бантан». Такое обвинение, к слову, также было предъявлено и Димашу Кудайбергенову, но больше всего от буллинга на этой почве страдают NCT. Им приписывают воровство у «Бэнтанов» стилистики песни «Life Is Still Going On», схожесть названий групп (использование 3 заглавных букв в сокращенной версии), стилей одежды парней-айдолов. Так ли это на самом деле?

С одной стороны, мы можем говорить о неких перекликающихся дизайнах, аутфитах и концептах бэндов, но фанаты западных исполнителей призывают кейпоперов к миру и говорят о том, что обвинения выглядят как ребячество. «Есть много айдолов, азиатских или западных, которые создали концепции, похожие на идеи других групп или солистов, но это не воровство. Никто не владеет концепцией и кейпоп стэны должны это принять», — отвечают американские АРМИ на слухи о том, что «Бэнтаны» собираются отомстить NCT за копирование стиля и вынашивают план, как убрать конкурентов со сцены.

Увы, сказать, какие именно цели преследуют пиарщики и продюсеры NCT, мы не можем, но стоит также и упомянуть версию сасэнов, уверяющих, что агентство конкурентов Bangtan Boys создало целую масштабную стратегию по «наживе» славы и финансов за счет имени «Бантан». «Они называют свой проект «Next BTS». Они собрали группу специально для того, чтобы дождаться, пока слава призывников угаснет и каждый из них пойдет в армию. Тогда NCT выйдут на большую сцену», -пишет кореец на Quora.

Сообщение BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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