День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране

Вадим Карасев

В честь Дня молодежи 27 июня "Молодая Гвардия Единой России" провела акции в 78 регионах. Активисты организовали турниры, фестивали, экскурсии, флешмобы и другие активности в день праздника и накануне.

В Хакасии на протяжении трёх дней в рамках проекта "Приезжайте в гости" "Молодая Гвардия" проводила туристические молодежные маршруты.

В Чебоксарах организовали фестиваль молодежных субкультур "ЧебФест". Талантливая молодежь получила возможность представить свое творчество в различных направлениях. На мероприятии работали интерактивные площадки субкультур, объединений, прошли мастер-классы и показательные выступления.

В Волгограде активисты предлагали прохожим отправить письмо в будущее: каждый желающий мог передать привет или совет молодежи 2030 года. А в Костромской области молодогвардейцы решили вернуться в молодость своих родителей: активисты организовали ретро-программу "Молодежь 90-х".

В Кировской области, Еврейской автономной области молодогвардейцы украсили город красочными граффити. Яркое слово "Молодость" теперь поднимает настроение жителям Биробиджана.

В этот день состоялось множество спортивных мероприятий: в Саратове и Астрахани активисты провели турнир по футболу, в Иркутской области – кибертурнир, а в Архангельске для всех желающих прошли мастер-классы по йоге.

Молодогвардейцы стали активными участниками городских фестивалей. Например, в Ростовской области, Кемеровской области и Республике Тыве на площадках праздника они организовали презентации деятельности МГЕР.

Все мероприятия проводились с соблюдением всех эпидемиологических норм.

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