Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Деньги не спасли! Умер миллионер Forbes Олег Бурлаков

Несколько часов назад стало известно о смерти одного из самых богатейших бизнесменов России. Олег Бурлаков не смог справится с коронавирусом и скончался. Несмотря на то, что смерть произошла три дня назад, об этом сообщили только сегодня.

Через два месяца у бизнесмена должно было быть день рождения. Олегу исполнилось бы 72 года. Известно, что за несколько дней до смерти он приехал из Москвы в Монако. К слову, там он жил в последние годы. Подробности его кончины держаться в секрете. Состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов. Как мы понимаем, никакие деньги не спасут от страшного заболевания.

Свой бизнес Олег построил на Стройлесбанке, а также лакокрасочной фабрике Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» он занял 177-е место.

Когда-то Олег Бурлаков занимался секретными военными разработками. Часто его называли самым скрытным участником российского списка Forbes. На него несколько раз покушались. Последний случился в 2018 году. Его автомобиль, в котором он находился, обстреляли неизвестные и скрылись.

Сообщение Деньги не спасли! Умер миллионер Forbes Олег Бурлаков появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
В России стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость"
В России стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость"
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Топ на сегодня

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы

Еще по теме

В Москве обстреляли автомобиль бизнесмена из списка Forbes
Российский миллиардер умер после заражения коронавирусом
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Forbes назвал богатейших бизнесменов России