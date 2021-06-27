Деньги не спасли! Умер миллионер Forbes Олег Бурлаков

Лидия Мартынова

Несколько часов назад стало известно о смерти одного из самых богатейших бизнесменов России. Олег Бурлаков не смог справится с коронавирусом и скончался. Несмотря на то, что смерть произошла три дня назад, об этом сообщили только сегодня.

Через два месяца у бизнесмена должно было быть день рождения. Олегу исполнилось бы 72 года. Известно, что за несколько дней до смерти он приехал из Москвы в Монако. К слову, там он жил в последние годы. Подробности его кончины держаться в секрете. Состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов. Как мы понимаем, никакие деньги не спасут от страшного заболевания.

Свой бизнес Олег построил на Стройлесбанке, а также лакокрасочной фабрике Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» он занял 177-е место.

Когда-то Олег Бурлаков занимался секретными военными разработками. Часто его называли самым скрытным участником российского списка Forbes. На него несколько раз покушались. Последний случился в 2018 году. Его автомобиль, в котором он находился, обстреляли неизвестные и скрылись.

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