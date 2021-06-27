Дочь смертельно больной Заворотнюк в шоке от состояния певицы Максим

Анастасия Иванова

Певица Максим находится в критическом состоянии. Врачи надеются на спасение артистки, однако давать оптимистические прогнозы они не решаются. За Максим переживают не только родные и поклонники, но и коллеги.

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк прокомментировала ужасные известия о Максим. Анна переживает за певицу, которая находится в критическом состоянии. Девушка призналась, что ей очень страшно за исполнительницу. Она выразила слова поддержки семье и близким. Ведь сама не понаслышке знает, как это важно.

«Надеюсь, все будет хорошо, и она справится», – отметила Анна.

Напомним, по последним данным состояние певицы крайне тяжелое. У нее поражено более 80% легких. Максим перевели с аппарата ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Врачи присвоили ей группу категории «КТ-4». Сейчас она лежит в отдельно реанимации в коме. Последний раз с подписчиками Максим общалась 15 июня. Она опубликовала пост из больничной койки. В публикации она отметила, что первые симптомы начались у нее 11 июня. Тогда у нее поднялась температура до 39 градусов, ей было трудно дышать.

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