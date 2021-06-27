Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фанаты Максим рыдают! Врач дал прогноз: «Шанс выжить 1 к 10»

Сегодня представитель певицы Максим прокомментировала информацию источников о том, что ее подопечную перевели на аппарат ЭКМО и призналась, что такой информацией не владеет. Она лишь подтвердила, что Марина Абросимова действительно находится в крайне тяжелом состоянии, однако, деталей ее лечения пока не озвучила. Врач-иммунолог Владимир Болибок пообщался с «Вечерней Москвой», чтобы дать публике более точное понимание процесса работы ЭКМО. Он пояснил, что человека переводят с ИВЛ на данный метод насыщения крови кислородом в том случае, когда «поражено 100 процентов альвеол легких и газообмен становится невозможным».

«Суть работы механизма ЭКМО следующая: у пациента забирают кровь, прогоняют через аппарат, насыщают ее кислородом и возвращают обратно. Фактически у пациента искусственное легкое. Летальность тут больше 90 процентов», — поделился он. Доктор также отметил, что пока судить о конкретном случае с Максим невозможно, ведь мы не имеем официального подтверждения лечащих врачей о переводе артистки на ЭКМО, однако, если это все же случилось, тогда жизнь девушки действительно находится под угрозой.

[media=https://www.instagram.com/p/CM7RdNVJEff/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Фанаты Максим рыдают! Врач дал прогноз: «Шанс выжить 1 к 10» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
BTS и NCT устроили скандал из-за плагиата контента
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
5 самых опасных дней в июле 2021 года
5 самых опасных дней в июле 2021 года
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии войны с Россией
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию

Топ на сегодня

6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?

Еще по теме

Максим в критическом состоянии: «ИВЛ уже не справляется!» Врачи не уверены, что смогут спасти певицу
Пиар-директор прокомментировала тяжелое состояние лежащей в коме Максим
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Врачи борются за жизнь певицы Максим