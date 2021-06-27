Фанаты Максим рыдают! Врач дал прогноз: «Шанс выжить 1 к 10»

Алексей Вольцев

Сегодня представитель певицы Максим прокомментировала информацию источников о том, что ее подопечную перевели на аппарат ЭКМО и призналась, что такой информацией не владеет. Она лишь подтвердила, что Марина Абросимова действительно находится в крайне тяжелом состоянии, однако, деталей ее лечения пока не озвучила. Врач-иммунолог Владимир Болибок пообщался с «Вечерней Москвой», чтобы дать публике более точное понимание процесса работы ЭКМО. Он пояснил, что человека переводят с ИВЛ на данный метод насыщения крови кислородом в том случае, когда «поражено 100 процентов альвеол легких и газообмен становится невозможным».

«Суть работы механизма ЭКМО следующая: у пациента забирают кровь, прогоняют через аппарат, насыщают ее кислородом и возвращают обратно. Фактически у пациента искусственное легкое. Летальность тут больше 90 процентов», — поделился он. Доктор также отметил, что пока судить о конкретном случае с Максим невозможно, ведь мы не имеем официального подтверждения лечащих врачей о переводе артистки на ЭКМО, однако, если это все же случилось, тогда жизнь девушки действительно находится под угрозой.

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