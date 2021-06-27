Гороскоп на июль 2021 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц лета. Астрологи утверждают, что он будет благоприятнее, чем июнь, и в целом может называться одним из лучших и самых спокойных месяцев 2021 года. Настало время узнать о главных советах экспертов для каждого Знака Зодиака.

В июле полезно учиться чему-то новому, особенно если вашей целью является саморазвитие. Постарайтесь перенять секреты успешных людей, которые помогут вам преуспеть как в финансовой, так и в любой другой сфере жизни. Вы можете стать лучше и богаче, а также найти вторую половинку либо укрепить уже существующие отношения. Июль — месяц исполнения желаний.

Овен

Людям этого Знака Зодиака стоит помнить о том, что изменить жизнь помогает сила мысли. Наукой доказано: если программировать себя на какие-то действия, они получаются более эффективными. Овнам необходимо обрести не просто уверенность в себе, а нечто большее. Во второй половине месяца будут возможны случайные судьбоносные встречи — появятся люди, которые пробудят интерес Овнов к чему-то новому. Также астрологи напоминают, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Никто не поможет Овнам лучше, чем они сами.

Телец

Тельцы в июле смогут избавиться от своих самых ужасных зодиакальных привычек. Звезды и планеты будут расположены таким образом, что Тельцы смогут получить больше сил и уверенности в себе. Действительно, в июле у этих людей будет выше вероятность стать лучшей версией себя. Главное — не давить на газ до упора. Важно периодически отдыхать, менять обстановку. Июль прекрасно подходит для отдыха, путешествий, поездок за границу. Также можно будет делать ремонт дома, совершать переезд, делать перестановку мебели.

Близнецы

Начало июля может быть трудным из-за перехода Венеры в Знак Льва. С другой стороны, остальные планеты будут в довольно благоприятном положении. Если на пути появятся трудности, заговоры от бед и проблем придут на помощь. В семье Близнецам стоит уповать на взаимопонимание и дипломатию. В работе и бизнесе лучше не идти на обман. Июль благоприятен для смены работы, поисков новых увлечений, открытия бизнеса. Астрологи советуют Близнецам не раскрывать свои карты окружающим. Это чревато разочарованиями.

Рак

В июле энергетическая обстановка будет часто меняться. Чтобы каждое утро было добрым, стоит помнить о четырех приметах счастливого дня. Ракам необходимо позитивнее смотреть на жизнь и проще относиться к происходящему. Такой подход станет глотком свежего воздуха. Чтобы перестать переживать по мелочам, нужно окружать себя добрыми и спокойными людьми. Размеренность — вот к чему нужно стремиться во второй месяц лета.

Лев

Львам звезды помогут приоткрыть занавес, скрывающий будущее. Люди этого Знака получат ответы на интересующие их вопросы. Получить еще больше ответов помогут современные гадания на будущее. В амурных делах можно смело ожидать чуда. Звезды помогут Львам встретить свою любовь. Всем, кто уже в отношениях, получится вернуть былую страсть. В бизнесе и в работе удастся нейтрализовать врагов или, как минимум, понять, кто является другом, а кто нет. В любом случае, в жизни Львов произойдет сдвиг с мертвой точки.

Дева

Девам стоит опасаться негативных людей. Враги могут быть скрытыми, хитрыми и неуловимыми, но задачей Дев будет не ловить их и исправлять, а общаться так, чтобы защитить себя от их влияния. Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, но будет много напоминаний обо всем, что хотелось бы забыть. Очень важно перестать жить прошлым, направив взор в будущее. Дома и на работе возможны конфронтации, но они быстро себя исчерпают. Девы смогут гораздо легче находить общий язык с окружающими, сглаживать острые углы.

Весы

Весам Вселенная поможет в переговорах и в заключении сделок. Общение с людьми будет более легким и приятным. Также людям этого Знака в июле будет улыбаться удача в создании новых знакомств. Главное — не торопиться открывать свою душу, ведь среди новых людей могут легко оказаться обладатели злого сердца. Шесть признаков таких людей помогут обходить их стороной. В ближайшее время вряд ли будет другой столь же благоприятный период для шопинга. В июле можно совершать покупки любого масштаба и назначения. Звезды помогут в принятии подобных решений.

Скорпион

Скорпионам можно смело заводить новые знакомства и начинать новые дела. Чтобы узнать, будет то или иное дело удачным, можно воспользоваться специальным гаданием. Также полезно будет полагаться на интуицию. Звезды усилят и без того мощное шестое чувство Скорпионов. Многие новые или уже начатые дела пойдут в гору. Люди данного Знака смогут преодолеть любые препятствия на пути. Астрологи советуют браться за новые дела и проекты, но не забывать о том, что требует завершения. Бросать начатое в июле нельзя.

Стрелец

У каждого из Знаков Зодиака есть свои положительные стороны. В июле ночные светила помогут Стрельцам показать миру свои хорошие качества. Середина лета прекрасно подходит для починки старых вещей и для покупки новых. Можно попробовать найти новую работу или заняться чем-то новым. Вселенная откроет глаза Стрельцам, поможет понять, чего они хотят от жизни. Ошибка, которую категорически нельзя допускать во второй половине июля, — спешка. Астрологи советуют взвешивать каждый шаг, каждое слово и совершать лишь обдуманные действия.

Козерог

У Козерогов в июле появится много новых возможностей. Эти люди захотят стать сильнее, но истинная сила рождается в мудрости. Астрологи советуют ознакомиться с простыми жизненными истинами, которые изменят жизнь Козерогов навсегда. Возможно, что звезды организуют очень важные неожиданные встречи с новыми людьми, которые каким-то образом повлияют на представителей данного Знака. Можно провести время в уединении, но это палка о двух концах. В уединении лучше думается, но замечаются далеко не все аспекты и тонкости происходящего.

Водолей

Июль — время любви для Водолеев. Эти люди смогут существенно продвинуться в поисках второй половинки либо укрепить ту любовь, которая уже у них есть. Чтобы избавиться от одиночества, можно воспользоваться заговорами, обрядами и талисманами на любовь. Чтобы вывести отношения на новый уровень, достаточно будет прислушаться к своему сердцу. Астрологи советуют провести июль под девизом «один в поле тоже воин». В делах и в работе стоит полагаться лишь на себя и на свой богатый опыт.

Рыбы

Рыбам повезет в поисках второй половинки. Нужно лишь помнить о проверке зодиакальной совместимости. Новые знакомства также откроют неожиданные пути к финансовому обогащению. Некоторые люди смогут заметить в Рыбах таланты, которые доселе были скрыты. Астрологи отмечают, что бездействие в июле равноценно проигрышу. Под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно действовать, пока на это есть силы, время и энергия. Звезды помогут Рыбам преуспеть в новых начинаниях и дадут им больше удачи.