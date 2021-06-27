Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров

Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел экскурсию для школьников в Долине гейзеров. Слушателями лекции о развитии экологического мышления, бережном отношении к природе и гармоничном сосуществовании природы и человека стали участники проектов "Твой ход" и «Большая перемена»

"Экологическое мышление становится своеобразным этикетом будущего, философией будущего или даже кодексом будущего человечества, залогом того, что мы как человечество будем развиваться устойчиво и справимся со всеми вызовами. Изменить своё мышление — это самое сложное, что мы можем сделать. И Камчатка, особенно такое место, как Долина гейзеров, позволяет это сделать. Уверен, что сегодняшнее занятие будет не только лекцией, но и практикой, и лабораторией, а по итогам поездки ребята во многом изменят свой образ мыслей в более экологичную и ответственную по отношению к природе и друг другу сторону", — сказал Солодов.

После экскурсии Солодов рассказал журналистам, что провел "интерактивную лекцию-приключение" для ребят со всей страны.

"Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что знание – это главная ценность нашего общества. Я очень рад сегодня убедиться в том, что знание остается ценностью для нашего подрастающего поколения. Для меня, в свою очередь, очень важно было сегодня лично поделиться пониманием того развития Камчатки, которое мы видим перед собой. Тех приоритетов, которые мы ставим, главным из которых является сохранение нашей уникальной природы и возможность поделиться ею. Сформировать то самое экологическое мышление, которое должно стать основой устойчивого развития человечества в будущем", - сказал глава региона.

Необычные уроки, организованные Российским обществом "Знание", уже прошли в четырех регионах страны в самых живописных уголках, а лекторами выступили губернаторы регионов. 

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. Посел этого состоялся III съезд общества, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены векторы развития.

1/4
2/4
3/4
4/4
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
День молодежи отметила "Молодая Гвардия" по всей стране
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров
Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года
В Лондоне протестовали коронаскептики
В Лондоне протестовали коронаскептики
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей
Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для
5 самых опасных дней в июле 2021 года
5 самых опасных дней в июле 2021 года
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Тест: краш или кринж — как хорошо вы понимаете зумеров?
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии войны с Россией
Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
Ура! BTS все-таки не пойдут в армию
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари отдыхает на Гавайях
После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари

Топ на сегодня

6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут

Еще по теме

Глава Камчатского края пригласил всех желающих совместно проинспектировать Халактырский пляж
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Врио губернатора Камчатского края назначен бывший премьер Якутии
Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты