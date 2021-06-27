Губернатор Камчатского края провел для молодежи экскурсию в Долине гейзеров

Вадим Карасев

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел экскурсию для школьников в Долине гейзеров. Слушателями лекции о развитии экологического мышления, бережном отношении к природе и гармоничном сосуществовании природы и человека стали участники проектов "Твой ход" и «Большая перемена».

"Экологическое мышление становится своеобразным этикетом будущего, философией будущего или даже кодексом будущего человечества, залогом того, что мы как человечество будем развиваться устойчиво и справимся со всеми вызовами. Изменить своё мышление — это самое сложное, что мы можем сделать. И Камчатка, особенно такое место, как Долина гейзеров, позволяет это сделать. Уверен, что сегодняшнее занятие будет не только лекцией, но и практикой, и лабораторией, а по итогам поездки ребята во многом изменят свой образ мыслей в более экологичную и ответственную по отношению к природе и друг другу сторону", — сказал Солодов.

После экскурсии Солодов рассказал журналистам, что провел "интерактивную лекцию-приключение" для ребят со всей страны.

"Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что знание – это главная ценность нашего общества. Я очень рад сегодня убедиться в том, что знание остается ценностью для нашего подрастающего поколения. Для меня, в свою очередь, очень важно было сегодня лично поделиться пониманием того развития Камчатки, которое мы видим перед собой. Тех приоритетов, которые мы ставим, главным из которых является сохранение нашей уникальной природы и возможность поделиться ею. Сформировать то самое экологическое мышление, которое должно стать основой устойчивого развития человечества в будущем", - сказал глава региона.

Необычные уроки, организованные Российским обществом "Знание", уже прошли в четырех регионах страны в самых живописных уголках, а лекторами выступили губернаторы регионов.

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. Посел этого состоялся III съезд общества, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены векторы развития.



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