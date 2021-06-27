Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи

Вадим Карасев

Федеральное агентство по делам молодежи предложило всем желающим иностранным гражданам, а также россиянам, проживающим за рубежом, присоединиться к празднованию и принять участие в Международной акции "#YouthUnites" (Молодость Объединяет).

Для участия в акции необходимо записать короткое видео, где вы расскажете о ярких воспоминаниях, знакомствах, открытиях, оставшихся после поездки в Россию. Также нужно ответить на вопросы: что для вас Россия, и почему вы ее любите? Были участником мероприятий Росмолодежи?

Свои видео можно опубликовать в любых социальных сетях, а также отправить на эл. почту: [email protected] до 30 июня 2021 года. Оставляйте хэштеги #YouthUnites и #МолодостьОбъединяет под публикацией, чтобы любой желающий мог быстро найти Вашу историю.

Авторы лучших публикаций будут приглашены на Международный молодежный форум "Евразия Global", который состоится со 2 по 8 сентября 2021 года в г. Оренбурге.

