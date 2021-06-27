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Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом

Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом

АРМИ всегда замечают, когда их любимые айдолы из южнокорейской группы BTS сменили цвет. Они постоянно сравнивают участников с разными анимационными персонажами. Причем сходство поразительно!

После просмотра клипа на новый трек BTS Butter, АРМИ не смогли не обсудить стиль Джей-Хоупа (J-Hope). Ведь парень не только сменил кардинально стиль, но и перекрасился в другой цвет. Кстати, он ему очень идет. Давай вместе взглянем на его прекрасный лук. Давно мы его такого не видели!

@ Twitter/ BTS_twt

Поклонники тут же влюбились в новую стрижку и цвет айдола. А многие заметили, что Джей-Хоуп очень похож на анимационного персонажа. Тебе никого он не напоминает? Так это же Джек Фрост из мультфильма 2012 года «Хранители снов». И это заметили не пару человек, а целый Twitter. Ведь хэштег #ДжекФорест был в тренде несколько дней. Под ним слушатели и пользователи сети сравнивали двух персонажей. Джей-Хоуп и Джек похожи не только прическами и невероятно милыми лицами, но и они оба холодны как лёд!

Сообщение Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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