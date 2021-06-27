Как краситься в жару: 6 бьютихаков

Вадим Карасев

На этой неделе жара в европейской части России достигла своего рекорда: в Москве столбики термометров впервые за 73 года перевалили за отметку в 34 градуса. В ближайшее время обещают лишь незначительное снижение температуры, при этом метеорологи предупреждают, что аномальная жара продлится чуть ли не до конца августа. Пока медики дают свои советы по тому, как сохранить рассудок и работоспособность этим знойным летом, Spletnik собрал не менее необходимые бьютихаки. С ними ваш макияж останется стойким в течение всего дня, даже в условиях этой погодной аномалии.

Правильное увлажнение

Перед нанесением макияжа важно правильно подготовить кожу к этому процессу. В жару визажисты рекомендуют использовать увлажняющие кремы без масел в составе. С такими средствами у вас куда больше шансов избежать появления жирного блеска на лице в течение дня.





Используйте праймер

Многие не считают нанесение праймера для лица необходимой частью своей ежедневной бьюти-рутины. Однако в такие жаркие дни это средство по-настоящему необходимо! Праймер помогает создать защитный барьер между кожей и макияжем, позволяя ему оставаться стойким в течение всего дня.

Праймер необходимо подбирать под тип вашей кожи — правильное средство обеспечит долгую жизнь вашему мейкапу, несмотря на самые экстремальные погодные условия!





Используйте фиксатор на спиртовой основе

Спирт в составе косметических средств имеет плохую репутацию, потому что он может высушить кожу. Однако когда речь идет о спреях — фиксаторах макияжа, наличие в составе спирта — однозначно больше плюс, чем минус. Именно спирт помогает создать защитную пленку для мейкапа, которая в жаркие дни поможет косметике не скатываться и не течь на вашем лице.

При покупке фиксатора обратите внимание на состав: если спирт стоит одним из первых трех ингредиентов, то такое средство можно смело брать, не сомневаясь в его эффективности. Если вы беспокоитесь, что все же пересушите кожу, то перед использованием фиксирующего спрея нанесите на лицо увлажняющий мист. Кстати, в особо жаркую погоду фиксатор можно наносить на кожу и перед нанесением макияжа — в этом случае он уменьшит потоотделение и сработает по принципу антиперспиранта.





Матовые тональные основы

Из-за тренда на как бы сияющую изнутри кожу матовый макияж сейчас не так популярен, как раньше. Однако именно матовые средства идеальны для использования в жару. Почему? Они лучше всего держатся на лице, будто прилипая к нашей коже.

Чтобы матовая тональная основа не была слишком сухой, перед нанесением смешайте ее с увлажняющим праймером либо спреем. Этот бьютихак придаст коже более свежий и сияющий вид, а макияж при этом останется стойким в течение всего дня.





База под тени на все лицо

Праймер для век обычно используется для того, чтобы тени не поблекли и не скатывались в течение всего дня. Однако в такую аномальную жару вы запросто можете расширить спектр применения этого средства. Например, попробуйте использовать базу под тени на жирной T-зоне или других участках лица, которые нуждаются в дополнительном матировании. Поверх этого средства уже можно нанести свою привычную тональную основу.





Забудьте о плотном макияже

Многослойный мейкап с большим количеством слоев тонального средства и консилера хорошо смотрится исключительно на фото и туториал-видео из TikTok. В реальной жизни же, особенно в жару, ваша кожа с таким макияжем будет либо казаться липкой, либо напоминать маску. Кроме того, использование большого количества косметических продуктов в неправильном сочетании может привести к их более быстрому "скатыванию" с лица.

Вместо этого наносите макияж легкими слоями, используя для этого спонж или бьюти-блендер — они помогут более естественно распределить на коже тональную основу или консилер и уберут с лица их излишки.



