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"Как в цирке": Боня прокомментировала новость о возможном разводе Ксении Бородиной

"Как в цирке": Боня прокомментировала новость о возможном разводе Ксении Бородиной

Накануне Ксения Бородина якобы подтвердила изданию Super информацию о своем разводе с Курбаном Омаровым. Неожиданную новость прокомментировала звезда "Дома-2" Виктория Боня.

Виктория Боня, давно знакомая с Ксенией Бородиной по скандальному реалити-шоу, решила вставить свои "пять копеек", прочитав в Сети о ее разрыве с Курбаном Омаровым.

"Выскочат замуж, поиграют в семью и разбегаются со скандалом и неуважительным отношением к друг другу… Как в цирке", - цитирует Боню Teleprogramma.pro.

Как отмечает издание Super, звездные супруги с недавних пор уже не живут вместе. Более того, Ксения Бородина подала необходимые документы, чтобы расторгнуть брак с Курбаном Омаровым.

Стоит отметить, пара стала проводить время по отдельности друг от друга. На протяжении некоторого времени телеведущая появлялась в одиночестве на светских мероприятиях.

Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост до этого назвала неожиданные причины возможных конфликтов в семье телеведущей Ксении Бородиной.

"Она мужа своего допекла уже, достала его настолько тем, что боится его потерять. У нее патологическая ревность к нему. Мы часто с Курбаном пересекались, он друг моих друзей. Человек ото всех всегда шарахался просто. Видимо, она в тиски такие загнала мужика уже. Достала так, что уже все — до свидания", — заявила экс-участница "Дома-2" в прямо эфире инстаграма.

При этом Лера Фрост дала понять, что Курбан Омаров и Ксения Бородина якобы действительно расстались. "Насколько я понимаю, там уже ничего нет", — отметила звезда "Дома-2".

Как отмечается, Фрост на днях заметили в компании Курбана Омарова, после чего узнавшая об этом Ксения Бородина назвала девушку эскортницей. Лера не стала молчать и резко прошлась по телеведущей.

"Человек с бревна, человек, который, кроме бревна, ничего не видел", — сказала о Ксении Бородиной Лера Фрост.

Напомним, накануне супруга ведущей "Дома-2" подловили ужинающим с Татой Блюменкранц, которая на 10 лет моложе Ксении Бородиной.

Кафе, где застукали парочку, находится в двух минут ходьбы от ЖК, в котором в настоящее время расположился Курбан Омаров, изгнанный из загородного дома, отмечает издание "Стархит".

"Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щеку. Не скажу, что они долго сидели, поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального, типа обнимашек, я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа", — рассказала журналистам девушка, ставшая очевидцем свидания.

Как писал NEWSTES, ранее ТНТ закрыл "ББ-шоу" с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.

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По материалам: uposters.ru

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