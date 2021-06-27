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«Когда я умру», — Максим предсказала свой уход

Пользователи сети не на шутку испугались за жизнь певицы Максим, которая попала в больницу с 40% поражением легких и, по словам врачей, должна была выйти из критического состояния в течение нескольких дней. К сожалению, организм артистки не справляется с болезнью, а ситуация лишь усугубляется с каждым днем. В новостном Telegram-канале девушка по имени Ирина вспомнила одну из песен звезды, которая, при нынешних обстоятельствах, звучит достаточно жутко. В композиции «Ветром стать» артистка поет о смерти и о том, что произойдет с ней после кончины.

«Когда я умру — я стану ветром и буду жить над твоей крышей… Когда я умру — я стану ветром, на землю падать первым снегом», «Осенним ветром я буду где-то, летать с тобой ветром по свету, ты не поймёшь, а я незаметно шепну теплом: «Ах, солнце, где ты ?»» — гласят строчки некогда популярного трека. К слову, публика удивлена, что Марина Абросимова не побоялась исполнять такую жуткую песню, навевающую мысли о скором уходе, ведь многие суеверные звезды из принципа сторонятся подобных тем и текстов, боясь зазвать силы смерти. «Щас переслушиваю ее песни, мурашки пошли по телу, жутко. Надеюсь это не пророчество было», «Блин такое часто бывает, когда кто-то из знаменитостей умирает, находят его стихи про это. Хоть бы Максимочка поправилась скорее, а то разное в голову лезет», — «горят» обсуждения в Telegram.

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Сообщение «Когда я умру», — Максим предсказала свой уход появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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