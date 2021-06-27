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Кто из BTS уже «самый зрелый»?

Несмотря на всю серьезность творчества, участники южнокорейской к-поп группы BTS любят повеселиться. Особенно парням нравится игриво подшучивать и дразнить друг друга.

Недавно айдолы приняли участие на канале НТВ в шоу Buzz Rhythm 02. Там ведущий поинтересовался, кто из всех участников BTS самый зрелый. Сначала подняла руку Чимин (Jimin). Однако остальные айдолы его осадили, ведь он, наоборот, является самым «нянчащимся» участником. Чимин быстро опустил руку. Тогда Шуга (Suga) решил выдвинуть на эту кандидатуру Джина (Jin). Все участники подразнили его, сказав, что он самый зрелый лишь потому, что является самым старшим в группе. Шутки на этом не закончились. Чимин (Jimin) припомнил, что айдол много жалуется. А вот Ви (V) затронул довольно щепетильную тему.

«Он ужа давно не ребенок», – отметил Тэхен.

Джин улыбнулся и сказал, что он так себя ведет, чтобы быть «на одном уровне» с ребятами по группе. Неплохой ответ! Давай посмотрим это видео вместе! А кого бы ты из BTS выделила бы самым зрелым?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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