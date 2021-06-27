Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве

Вадим Карасев

В Москве на штрафстоянку увезли желтый Lamborghini, который прежде принадлежал футболисту Александру Кокорину. Номеров у машины не было, нынешний её хозяин тоже неизвестен, сообщается в Telegram-канале "112".

Сотрудники ГИБДД остановили авто в центре столицы, так как на нем не было номерных знаков. Мужчина, управляющий иномаркой, заявил, что он просто водитель, а хозяина автомобиля назвать отказался. При обыске в салоне обнаружили коллекцию из шести номеров. Спорткар эвакуировали и отправили на штрафстоянку.

Прежде машина действительно была в собственности у Кокорина. Однако футболисту могут ее не вернуть, так как по некоторым данным он аннулировал учет.

Ранее Ruposters писал, что "Почта России" собирается арендовать спорткар для своего главного офиса в Москве.