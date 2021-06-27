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Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года

Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года

Стрижка волос — это не просто рутинная процедура, а целый комплекс мер, направленных на цветущий внешний вид и привлечение удачи. Рекомендации астрологов на июль 2021 года помогут выбрать оптимальное время для стрижки и привлечь в жизнь процветание.


Стрижка волос испокон веков проводилась в определенные дни недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с мудростью предков, чтобы узнать о силе, заключенной в волосах. Благодаря этим знаниям получится не только ухаживать за своими локонами, но и извлекать пользу из данного природой богатства. Рекомендации астрологов также пойдут на пользу, и стрижка волос, выполненная в благоприятные дни месяца, принесет пользу.

1, 2 и 3 июля: убывающая Луна в созвездии Овна — не лучшее время для смены стрижки. В этот день астрологи рекомендуют заняться уходом за волосами и кожей головы, чтобы сохранить их здоровье.

4, 5 июля: Луна стареет, перемещаясь в Знак Тельца. Стричь волосы в эти дни недели можно, однако стоит помнить о том, что локоны будут отрастать медленно. Уместной будет стрижка, убирающая отросшие кончики, а также подравнивание для предотвращения их ломкости.

6, 7 и 8 июля: убывающая Луна перемещается в созвездие Близнецов. В это время стрижка волос будет уместной для тех, кто хочет попрощаться с одиночеством и обрести взаимную любовь. Астрологи рекомендуют записаться к стилисту в утренние часы.

9, 10 июля: Луна в Раке пробудет два дня, и 10 числа пройдет Новолуние. Стричь локоны в эти дни не стоит из-за вероятности ослабить собственное биополе и стать уязвимыми для негативного влияния извне. Такие дни подходят для ухода, который можно выполнить в домашних условиях.


11, 12 июля: начало своего роста Луна проведет в Знаке Льва. Стихия Огня благоволит обновлению образа. Благодаря новой стриже удастся попрощаться со страхами и опасениями и без труда привлечь в жизнь позитивные события.

13, 14 и 15 июля: эти дни растущая Луна проведет в Деве. Энергетика этого союза подходит как для смелых экспериментов, так и для ухаживающих процедур. Тем, кто желает обзавестись великолепной гривой волос, стоит взять на заметку заговоры для быстрого роста локонов.

16, 17 июля: Луна перемещается в Знак Весов, продолжая набираться сил. Для стрижки волос астрологи рекомендуют выбрать 17 число. Именно в этот день Луна будет максимально положительно влиять на настроение, и стрижка будет радовать, а не вызывать раздражение.

18, 19 июля: Луна растет, и ее союз с созвездием Скорпиона — не самое удачное время для экспериментов. Энергетика пространства будет нестабильной, и прическа может разонравиться сразу же после окончания стрижки.

20, 21 июля: Луна пробудет в Стрельце два дня, и лучшим временем для обновления имиджа астрологи называют 21 июля. В этот день благодаря новой прическе получится дать отпор обидчикам и укрепить биополе.

22, 23 июля: рост Луны продолжается, и в эти дни она будет пребывать в Знаке Козерога. Стричь локоны лучше всего в утренние часы 24 числа. В этот день благодаря новой прическе удастся привлечь материальное благополучие.


24, 25 июля: Полнолуние в Водолее и последующее убывание Луны — не время для стрижки. Отстригая локоны, можно навлечь на себя неприятности в энергетическом плане и спровоцировать завистников на открытую конфронтацию.

26, 27 и 28 июля: Луна убывает в Рыбах, и это время астрологи называют нейтральным. От экспериментов лучше воздержаться, однако привести прическу в порядок, убрать отросшие пряди или сформировать челку можно без сомнений.

29, 30 июля: Луна вновь перемещается в Знак Овна, и это время больше подходит для ухаживающих процедур. Провести их можно и дома, используя народные рецепты, а также качественные маски, рекомендованные парикмахером.

31 июля: последний день июля убывающая Луна проведет в созвездии Тельца. Тем, кому необходимы энергия и силы для завершения текущих дел, можно смело записываться на стрижку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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