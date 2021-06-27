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Максим в критическом состоянии: «ИВЛ уже не справляется!» Врачи не уверены, что смогут спасти певицу

Издание «Комсомольская правда» сообщает о непредвиденной ситуации, появившейся в процессе лечения певицы Максим. Девушку намеренно ввели в состоянии искусственной комы более недели назад. По обещаниям докторов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких она должна была находиться всего лишь три – четыре дня, однако, лечение пошло не по плану и врачи решили продлить срок использования ИВЛ. Странно то, что сделанный Максим тест на COVID показал отрицательный результат, на КТ проявилось 75% поражения легких и, при этом, в крови девушки были найдены антитела. Представители вышеупомянутого издания в беседе с друзьями артистки предположили, что вирус все же подстерег пациентку.

Как выяснилось, прогнозы докторов на данный момент не утешительные. Врачи были вынуждены перевести Марину на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ уже не справляется. «На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — делится информацией о своей подруге приятель певицы.

Желаем Максим скорейшего выздоровления!

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Сообщение Максим в критическом состоянии: «ИВЛ уже не справляется!» Врачи не уверены, что смогут спасти певицу появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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