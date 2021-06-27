Маски от Kylie Jenner, кремы с кокосом и другие бьюти-новинки для ухода за кожей

Вадим Карасев

Изучив последние коллекции макияжа, стоит обратить внимание на уходовые новинки. Им и посвящен наш обзор.

Коллекция Kylie Skin by Kylie Jenner для очищения и борьбы с несовершенствами

Косметический бренд Кайли Дженнер регулярно выпускает новые продукты. И на этот раз марка представила коллекцию для глубокого очищения и борьбы с несовершенствами кожи.

Маска для лица Detox Face Mask содержит каолиновую и бентонитовую глину, а также древесный уголь, которые устраняют загрязнения и излишки кожного жира. Кроме того, средство обогащено морскими минералами и фруктовыми экстрактами, заряжающими кожу бодростью, а вот гиалуроновая кислота способствует увлажнению.





Коллекция Kylie Skin by Kylie Jenner для очищения и борьбы с несовершенствами

Масло Cleansing Oil, в составе которого смесь масел, корень солодки и витамин Е, бережно очищает кожу и насыщает ее влагой. Салициловая кислота улучшает текстуру и выравнивает тон.

Корректирующий стик Correction Stick — сыворотка, обладающая мягкой гелевой структурой. Наносить средство необходимо точечно — на проблемные зоны.

Увлажняющий крем Creme de La Mer ко Всемирному дню океана

Ежегодно бренд La Mer отмечает Всемирный день океана выпуском классического увлажняющего крема в уникальном оформлении. В 2021-м это темно-синий принт упаковки, похожий на рыбьи чешуйки. Именно с этого средства началась история бренда.

Крем с насыщенной текстурой глубоко увлажняет и смягчает кожу, сокращая мимические и возрастные морщины. Перед нанесением, как советуют эксперты марки, крем необходимо разогреть между кончиками пальцев, пока он не станет прозрачным, что активирует обновляющие свойства эликсира Miracle Broth в креме.

Легкий увлажняющий лосьон Darphin Intral Active Stabilizing Lotion

Новинка Darphin придется по душе любителям легких текстур и эффективных формул. Intral Active Stabilizing Lotion на основе растительных ингредиентов насыщает кожу влагой, борется с видимыми признаками раздражения, защищает от негативного воздействия окружающей среды, делает поры менее заметными и мгновенно усиливает сияние.

Новинки в гамме Your Skin Mixit

Mixit в этом месяце представил немало бьюти-новинок, наше внимание привлекли два уходовых средства.

Тонизирующий крем-гель для области вокруг глаз Your Skin Refreshing Eye Contour Cream — это улучшенная и более эффективная формула бестселлера марки Good Look Cream. В составе средства масло ши и аргинин, которые питают, тонизируют и повышают эластичность кожи. Как следствие — темные круги и припухлости под глазами пропадают.

Глиняный мусс для умывания с бамбуковым углем и ментолом Your Skin Black Bubble Clay Cleanser эффективно удаляет макияж и загрязнения, а также излишки себума, делая кожу матовой и оставляя после применения приятное ощущение свежести и прохлады — за это отвечает входящий в состав ментол. Он же уменьшает отечность, сужает поры и улучшает цвет лица.

Eastern Orchard — новая линия средств Thann

Азиатский бьюти-бренд Thann, успевший обрести популярность в Австралии, Южной Корее, Сингапуре и Японии, презентовал в этом месяце новую гамму Eastern Orchard, объединив ароматерапию и уход за кожей. В нее вошли два средства с ароматом из микса цитрусовых.

Первое — легкое молочко для тела. Оно быстро впитывается, не оставляя на коже ощущения липкости. Интенсивное питание и длительное увлажнение обеспечивает масло рисовых отрубей, богатое витаминами А и Е и жирными кислотами омега-3, 6 и 9.

Второе средство из линии — тканевая маска из тончайшей натуральной биоцеллюлозы. В ее составе гиалуроновая кислота, витамин С, органические экстракты зеленого чая и ананаса. Уже через 15 минут после нанесения маски ваша кожа напитывается влагой, цвет лица улучшается, а пигментные пятна становятся менее заметными.

Лимитированный набор из трех ампул Arcaya

Aloha Edition — новинка марки, в составе которой три ампулы для мгновенного увлажнения, сияния и тонуса кожи.

Ампула Hyaluron Plus обеспечивает интенсивное восстановление уровня влаги в клетках, Quick Lift — экспресс-лифтинг для кожи со сниженным тонусом, а ампула Energy Active устраняет сухость, отечность и следы стресса.

Линейка продуктов Rich Coconut Eveline Cosmetics

Rich Coconut — новая гамма марки Eveline Cosmetics, созданная на основе 97% компонентов натурального происхождения и органического кокосового масла.

В линейку вошло пять продуктов. Начнем с кремов для лица: первый — интенсивно увлажняющий. Помимо насыщения кожи влагой, средство разглаживает морщины и придает коже натуральный блеск. Второй крем для лица из серии — мультипитательный. Витамины А, С, Е, и РР стимулируют ревитализацию и восстановление — крем мгновенно возвращает ощущение комфорта, предотвращает обезвоживание и сухость, снимает раздражение и придает коже бархатистую гладкость и мягкость.

Также в линейке представлены крем для кожи вокруг глаз, увлажняющая мицеллярная вода для снятия макияжа и пенка для умывания. Все средства имеют приятный натуральный аромат кокоса.

Линейка средств для деликатного бритья и ухода за кожей в зоне бикини Venus

У Venus тоже новинки — марка запустила линейку средств для деликатного бритья и ухода за кожей в зоне бикини. Новая бритва с запатентованной системой защиты от раздражения мягко удалит волоски, а уходовые средства Satin Care позаботятся о том, чтобы кожа оставалась красивой.

Смягчающий выравнивающий скраб избавит от вросших волосков и защитит поверхность кожи. Также в линейку входят гель для бритья и очищения, уменьшающий трение от соприкосновения бритвы с кожей, и увлажняющая сыворотка, которая снимает раздражение, мягко отшелушивает кожу и быстро впитывается.

Линия SPA Pedicure для домашнего ухода за ногами от Kinetics

Новая линейка Kinetics для домашнего ухода за ногами SPA Pedicure — это четыре инновационных продукта, с помощью которых каждый сможет самостоятельно сделать свою любимую салонную процедуру дома.

Итак, что же входит в состав гаммы: легкий спрей для размягчения мозолей и ороговевшей кожи, заживляющий крем для ног с насыщенной нежирной текстурой, охлаждающий крем для снятия усталости ног и дезодорант для ног в виде спрея.

Особенность коллекции, как отмечают представители бренда, — филигранно подобранные компоненты в составе продуктов, которые подходят для людей с сахарным диабетом.