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МИД Чехии: диалог Москвы и Праги возможен при исключении республики из недружественного списка

МИД Чехии: диалог Москвы и Праги возможен при исключении республики из недружественного списка

19:27  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Одной из предпосылок политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек, передает РИА Новости. По его словам, отношения двух стран должны базироваться на взаимном уважении и носить прагматичный характер.

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)», — цитирует агентство Кулганека.

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По мнению министра, одной из предпосылок для серьезного политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран.

Ранее в воскресенье получила развитие тема инцидента во Врбетице. Так, президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News заявил, что помимо основной версии о причастности к взрывам боеприпасов на военных складах российских спецслужб, необходимо учесть и вероятность того, что взрывы произошли из-за неумелого обращения с боеприпасами.

Вместе с тем, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг возможность рассмотрения властями Чехии другой версии произошедшего кроме основной. «Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — цитирует ТАСС главу чешского правительства.

Напомним, власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.


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14 мая, в том числе, в ответ на эти действия, российский кабмин своим распоряжением утвердил перечень недружественных иностранных государств, в который попали Соединённые Штаты Америки и Чешская Республика. Дипмиссия Чехии, согласно документу о недружественных странах, может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, Соединённые Штаты — ни с кем.


#международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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