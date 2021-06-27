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Митя Фомин забыл про член: «Я даже не самоудовлетворялся»

Митя Фомин тщательно следит за своей формой и отлично выглядит в свои годы. В социальных сетях он не стесняется демонстрировать снимки своего голого тела. Ведь есть чему завидовать! Фомин соблазняет и манит многих, но часто ли артист занимается с кем-то любовью?

На прошедшей премии «Жара» Митя Фомин затронул действительно жаркие темы. В интервью журналистам он рассказал, что московская жара – не повод ограничивать себя в сексе.

«Сексом не только можно, ну и нужно заниматься в жару. А что делать, если хочется?!» – заявил Фомин.

Далее Митя Фомин решил порассуждать на счет яркого оргазма. Оказалось, что с годами этого хочется не так часто. Фомин не понаслышке знает, что такое воздержание. Несколько лет назад, когда артист снимался в реалити-шоу «Остров» ему пришлось взять паузу. По словам Фомина, далось ему это легко. Артист был полностью погружен в творческий процесс.

«И вот там я был без секса около месяца! Я не вспоминал о том, что есть влечение, либидо, забыл про член. И даже руки не использовал для самоудовлетворения. Клянусь!» – вспоминает Фомин.

Сообщение Митя Фомин забыл про член: «Я даже не самоудовлетворялся» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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