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На строительство спорткомплекса в Саранске направят еще более 850 млн рублей

На строительство спорткомплекса в Саранске направят еще более 850 млн рублей

19:47  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Правительство России



Республика Мордовия получит дополнительно свыше 851,8 млн рублей на завершение строительства спортивного комплекса в Саранске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда, уточняется в сообщении.

Универсальный спортивный комплекс в Саранске начали возводить в 2011 году, но сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В прошлые годы из бюджета на возведение зала уже выделялось более 3 млрд рублей, решение о дополнительном финансировании строительства объекта было принято на заседании кабмина 24 июня.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Одна из её главных задач — увеличить количество спортивных сооружений в стране, а также популяризовать среди граждан здоровый образ жизни.


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Спортивный комплекс в Саранске будет включать ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. Планируется, что на площадке будут проходить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу. Арена сможет вмещать более 7 тысяч зрителей.

Сейчас готовность объекта составляет 84%. Открытие запланировано на 2021 год, сообщается на сайте кабинета министров.


#спорт


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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