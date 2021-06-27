Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надувные батуты привязали к требованиям

Надувные батуты привязали к требованиям

Тема: Постановления правительства


01:17  Автор: Марина Третьякова



Владельцы аттракционов обязаны заботиться об исправном состоянии своих каруселей, батутов, горок и картингов. Все требования изложены в постановлении Правительства, и с 27 июня его нормы распространяются на качели низкой степени риска.

Требования к техническому состоянию аттракционов были утверждены Правительством в декабре 2019 года, но их владельцам дали время на подготовку. С 27 декабря прошлого года они стали обязательны для аттракционов высокой степени риска, а с 27 марта этого года — для каруселей средней степени риска.

Степени риска зависят от высоты спуска или подъёма аттракциона, а также его скорости и наклона пассажирских сидений. Например, к низкой степени относятся горки высоток от полуметра до двух метров, а также машинки, движущиеся со скоростью до десяти метров в секунду.

Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов содержат весьма конкретные предписания по любым нюансам, включая высоту ступенек, ширину лестниц, правила посадки и высадки пассажиров, размещение источников питания и прочее.  

Законы, вступающие в силу с 27 июня


Есть отдельные предписания для каруселей с кабинами, картингов, батутов, водных горок и других. Например, надувные конструкции следует фиксировать анкерным или балластным креплением и окружать мягкими настилами, чтобы спасти случайно выпавших людей. На поверхности батута или горки не должно быть проколов и порезов, а в швах не должно быть потёртых ниток.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


648
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Как это развидеть? Джей-Хоуп напугал новым образом
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать
Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2021 года
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке
Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Кто из BTS уже «самый зрелый»?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
Иностранцы поздравили россиян с Днем молодежи
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
В России стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость"
В России стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость"
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Топ на сегодня

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы

Еще по теме

Кабмин утвердил правила эксплуатации аттракционов
Правительство ввело обязательную сертификацию аттракционов
Кабмин утвердил правила госрегистрации аттракционов
В Японии пятеро детей застряли на 5-метровой высоте в парке "Леголенд"