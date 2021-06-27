Надувные батуты привязали к требованиям

Алексей Вольцев

Тема: Постановления правительства

01:17 Автор: Марина Третьякова

Владельцы аттракционов обязаны заботиться об исправном состоянии своих каруселей, батутов, горок и картингов. Все требования изложены в постановлении Правительства, и с 27 июня его нормы распространяются на качели низкой степени риска.

Требования к техническому состоянию аттракционов были утверждены Правительством в декабре 2019 года, но их владельцам дали время на подготовку. С 27 декабря прошлого года они стали обязательны для аттракционов высокой степени риска, а с 27 марта этого года — для каруселей средней степени риска.

Степени риска зависят от высоты спуска или подъёма аттракциона, а также его скорости и наклона пассажирских сидений. Например, к низкой степени относятся горки высоток от полуметра до двух метров, а также машинки, движущиеся со скоростью до десяти метров в секунду.

Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов содержат весьма конкретные предписания по любым нюансам, включая высоту ступенек, ширину лестниц, правила посадки и высадки пассажиров, размещение источников питания и прочее.

Законы, вступающие в силу с 27 июня

Есть отдельные предписания для каруселей с кабинами, картингов, батутов, водных горок и других. Например, надувные конструкции следует фиксировать анкерным или балластным креплением и окружать мягкими настилами, чтобы спасти случайно выпавших людей. На поверхности батута или горки не должно быть проколов и порезов, а в швах не должно быть потёртых ниток.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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