Немецкий посол на Украине заявила о страхе НАТО оказаться в состоянии войны с Россией

Вадим Карасев

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Североатлантический альянс опасается прямого военного столкновения с Россией, хотя и гарантирует в основополагающем договоре принцип коллективной защиты.

По словам дипломата, Запад всегда боялся оказаться втянутым в войну с РФ и имел проблемы со странами, которые находятся в состоянии боевых действий.

У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора [о коллективной обороне]. И все боятся быть с Россией в прямой войне.

Фельдгузен также заметила, что расширить формат переговоров по Донбассу без согласия Москвы "очень сложно". Германии остается обсуждать с США и другими странами возможные меры по активизации процесса мирного урегулирования. При этом она отвергла версию о готовности России напасть на Украину после отказа от газового транзита по ее территории, хотя и признала угрозу "Северного потока-2" в том числе для Прибалтики и Польши.

Как сообщал Ruposters, ранее посла США признали самой влиятельной женщиной Украины.