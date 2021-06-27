Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням

Вадим Карасев

Во время Петрова поста верующие соблюдают особый режим питания, цель которого — отказ от соблазнов и воспитание силы воли. С календарем питания по дням каждый сможет разнообразить меню и без труда отказаться от запрещенных Церковью продуктов.

Петров пост — важное православное событие, приуроченное к дню памяти апостолов Петра и Павла. В 2021 году он начнется 28 июня, а завершится 11 июля. Во время поста верующие будут молиться Господу и всем святым, чтобы очистить души от грехов и обрести гармонию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с подробным календарем питания, чтобы каждый день готовить разнообразные блюда и не испытывать недостатка в витаминах.

В чем смысл Петровского поста

Петров пост не отличается строгостью Великого поста, но его значимость для верующих от этого не уменьшается. Во время поста каждый православный верующий приближается к Господу, очищаясь через покаянные молитвы. Благодаря апостольскому посту каждый сможет противостоять проискам нечистых сил и не останавливаться в духовном развитии.

Каждый день Петрова поста верующие будут начинать с благодарственных молитв, просить милости у высших сил и переосмыслять жизнь, избавляясь от дурных мыслей и направляя помыслы к свету. Ограничение в приеме пищи также основаны на покаянии, когда при сдерживании соблазнов очищается душа, и ничто дурное не способно отвернуть человека от истинной веры.

Не стоит забывать и о том, что ограничения в пище для мирян и тех, кто находится в монастырях, отличаются. Монахи соблюдают более строгое пощение, употребляя пищу единожды в день, а по средам и пятницам употребляют в пищу лишь фрукты, овощи и ягоды. Важно помнить и о том, что соблюдать пост могут только физически здоровые люди. Послабления даются беременным женщинам, пожилым, детям и людям с заболеваниями, требующими употребления определенных продуктов.

Календарь питания с 28 июня по 11 июля

28 июня, понедельник. В первый день поста верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. В этот день дозволительно принимать горячую пищу без добавления масла.

29 июня, вторник. В этот день можно употреблять рыбную продукцию, а также добавлять растительные масла в пищу. Разнообразить рацион помогут свежие ягоды, грибы и фрукты.

30 июня, среда. В этот день физически здоровые люди соблюдают так называемое сухоядение. Дозволяются любые продукты растительного происхождения: крупы, овощи, сухофрукты, ягоды и постный хлеб. Из напитков — травяные настои с медом, несладкие чаи, морсы и компоты.

1 июля, четверг. В этот день вновь разрешено употреблять нежирную рыбу, а также дары моря. Хозяйки могут побаловать домочадцев салатом из свежих овощей и отварных креветок.

2 июля, пятница. Вновь верующие отказываются от пищи, прошедшей термическую обработку. Восполнить запас сил помогут орехи с медом, а витаминный заряд можно получить благодаря свежим дарам леса и огорода.

3 июля, суббота. В выходной день в рацион вновь включают нежирные сорта рыбы, а также добавляют в пищу растительные масла. Кунжутное, оливковое и льняное масла также не стоит сбрасывать со счетов: в них содержится необходимое количество полезных микроэлементов.

4 июля, воскресенье. Воскресный день — время послабления, когда верующие могут пригубить красного церковного вина, приготовить рыбу и употреблять пищу с растительным маслом.

5 июля, понедельник. Новая неделя начинается с употребления горячих продуктов, которые употребляют без добавления растительных масел. Постный грибной суп, летняя окрошка и ягоды будут уместными ко столу.

6 июля, вторник. Вторник вновь радует разрешением на рыбную продукцию. Паровые котлеты из трески с гречневой кашей и запеченными шампиньонами будут прекрасным ужином.

7 июля, среда. Верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, и Церковь разрешает отметить праздник в семейном кругу, пригубив вина и приготовив продукты из рыбы с использованием растительных масел.

8 июля, четверг. В этот день верующие вновь могут вкусить морепродукты и нежирные сорта рыбы. Запеченная камбала, салат из свежих овощей и орехи восполнят запас сил и энергии.

9 июля, пятница. Вновь наступает день сухоядения, когда верующие воздерживаются от употребления горячей пищи. В этот день важно пить достаточное количество жидкости и включать в рацион орехи, богатые белками.

10 июля, суббота. В выходной день вновь можно использовать в пищу рыбу, добавлять в рацион растительные масла, а также пригубить немного церковного вина.

11 июля, воскресенье. Последний день поста не будет строгим: можно употреблять в пищу рыбу, морепродукты, добавлять масло и пригубить красного сухого вина.