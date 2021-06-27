После конфликта с Губерниевым Бузова рыдала в гримерке: «Она кричала, что он– ее фанат»

Анастасия Иванова

Наверняка все помнят скандал, который произошел на телеканале «Матч ТВ». Тогда Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузову вопросом про коньяк. Бывший спортсмен и телеведущий Илья Трифанов рассказал, что же делала теледива до и после конфликта в прямом эфире.

Мужчина дал интервью для YouTube-проекта «Едим спорт». Илья отметил, что всегда относился к Ольге положительно, однако после встречи с ней вживую он поменял свое мнение. Спортсмен рассказал, как он зашел в теледиве в гримерку, а Бузова стояла там без нижнего белья, но в прозрачном комбинезоне. Теледива вовсе не стеснялась наряда, а предложила Илье остаться. Однако он отвернулся и застеснялся. Это была далеко не первая неприятная ситуация. Второе – Ольга опоздала, поэтому ведущему пришлось тянуть время.

Кроме того, теледива всего за несколько минут сказала Трифанову, что у нее конфликт с Губерниевым. Телеведущий за это время не успел сориентироваться и не понял, что уже нужно спасать ситуацию. Ведь Ольга с каждой минутой нагнетала обстановку.

«После скандала Ольга вышла из студии и заявила, что Губерниев – ее фанат, который будет сейчас просить прощения», – вспоминает Илья.

По словам Трифанова, в гримерке Ольга снова плакала. Девушка была возмущена, что ее унизили и обвинили в алкоголизме. Причем за этой ей ничего не заплатили.

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