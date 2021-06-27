После конфликта с Губерниевым Бузова рыдала в гримерке: «Она кричала, что он– ее фанат»
Наверняка все помнят скандал, который произошел на телеканале «Матч ТВ». Тогда Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузову вопросом про коньяк. Бывший спортсмен и телеведущий Илья Трифанов рассказал, что же делала теледива до и после конфликта в прямом эфире.
Мужчина дал интервью для YouTube-проекта «Едим спорт». Илья отметил, что всегда относился к Ольге положительно, однако после встречи с ней вживую он поменял свое мнение. Спортсмен рассказал, как он зашел в теледиве в гримерку, а Бузова стояла там без нижнего белья, но в прозрачном комбинезоне. Теледива вовсе не стеснялась наряда, а предложила Илье остаться. Однако он отвернулся и застеснялся. Это была далеко не первая неприятная ситуация. Второе – Ольга опоздала, поэтому ведущему пришлось тянуть время.
Кроме того, теледива всего за несколько минут сказала Трифанову, что у нее конфликт с Губерниевым. Телеведущий за это время не успел сориентироваться и не понял, что уже нужно спасать ситуацию. Ведь Ольга с каждой минутой нагнетала обстановку.
«После скандала Ольга вышла из студии и заявила, что Губерниев – ее фанат, который будет сейчас просить прощения», – вспоминает Илья.
По словам Трифанова, в гримерке Ольга снова плакала. Девушка была возмущена, что ее унизили и обвинили в алкоголизме. Причем за этой ей ничего не заплатили.
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