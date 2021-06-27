После тяжелой болезни певица Слава теряет память

Влада Некрасова

Перенесенная болезнь отразилась на организме певицы Славы не лучшим образом.

Накануне девушка опубликовала у себя в социальных сетях ролик с одного из последних концертов. На нем Слава в белоснежном наряде исполняет песню «Без тебя меня нет«. Однако делает певицы это, подглядывая в листок с текстом. Оказалось, что из-за перенесенного коронавируса у Славы нарушилась память. Артистка не стала скрывать этот неприятный факт и понадеялась на понимание со стороны поклонников. Слава надеется, что скоро восстановит организм и сможет исполнять все свои треки наизусть. В комментариях поклонники поддержали певицу. Среди них оказались и звездные коллеги. Анита Цой и Гоша Куценко посоветовал Славе ставить пюпитр и делать вид, что она подглядывает в ноты, а не в текст.

«Лист с текстом не так страшен. Спасибо, что поешь без фонограммы», «Главное, поете вживую. Благодарим за правду», «У меня до сих пор память не восстановилась», «Это еще не самые страшные последствия после ковида», – искренне прокомментировали поклонники.

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