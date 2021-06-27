После выступления в суде: Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари отдыхает на Гавайях

Вадим Карасев

Спустя всего несколько дней после шокирующих заявлений в суде 39-летняя Бритни Спирс была замечена на отдыхе с бойфрендом, 27-летним Сэмом Асгари, на Гавайях.

В путешествие пара отправилась на джете, из которого Бритни и Сэм опубликовали забавные видео в инстаграме. И хотя отпускными снимками они еще не успели поделиться с подписчиками, в сети уже можно найти фото счастливых отдыхающих — папарацци запечатлели (нам, к сожалению, эти снимки пока недоступны) Бритни и Сэма на шезлонгах возле бассейна.





Бритни Спирс





На фотографиях влюбленные выглядят довольными. На Бритни в этот день были надеты широкополая соломенная шляпа и солнцезащитные очки, почти полностью скрывающие лицо. Певица выбрала для принятия солнечных ванн раздельный купальник розового цвета с леопардовой оторочкой.

Позже пара отправилась освежиться прохладительными напитками. Бритни надела белую футболку и джинсовые шорты с глубокими разрезами. Бойфренд Бритни предпочел передвигаться топлес, демонстрируя спортивную фигуру. Сэм, напомним, является бодибилдером и манекенщиком. Его роман с певицей длится уже больше 5 лет. Сэм часто публично высказывался в поддержку Бритни.





Сэм Асгари

Спонтанный отпуск состоялся у влюбленных вскоре после того, как Бритни шокировала мир заявлениями в суде — певица умоляла судью Лос-Анджелеса освободить ее от опекунства своего отца. 23 июня Спирс впервые рассказала о своих страданиях. Бритни сообщила, что ей была установлена внутриматочная спираль против ее воли. Звезда нулевых отметила, что хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка.

Решение об опекунстве, назначенное судами, дало отцу Бритни на долгих 13 лет почти полный контроль над ее жизнью и состоянием, которое оценивается в 60 миллионов долларов.



