Презервативы и женщины – что находится в номере BTS?

Лидия Мартынова

Кажется, ребята из к-поп группы BTS допустили большую ошибку.

На днях в официальном аккаунте BTS в Instagram появилась довольно пикантная фотография, которая вызвала неоднозначные эмоции у АРМИ. На снимке изображен гостиничный номер. Однако он оказался весьма необычный. Внимательные пользователи сети увидели на кровати пульт и презерватив, а в левом углу экрана женскую ступню. Поскольку пульт принадлежит южнокорейской компании IPTV, предполагается, что фотография была сделана в Южной Корее.

Многие поклонники решили, что это администратор социальных сетей допустил ошибку. Ведь сами айдолы не контролируют свой аккаунт, а доверяют его другим людям. Другие же не исключают, что в номерах парней действительно присутствуют девушки. Это объясняет и презерватив на заднем фоне.

«Мне было неловко, когда я это увидела», «А что вы удивляетесь? У парней не может быть секса?», «Вполне стандартная ситуация в номерах айдолов», – комментируют произошедшее поклонники BTS.

К слову, сотрудник HYBE Labels заявил, что сейчас они изучат детали, касающиеся опубликованной истории в Instagram.

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