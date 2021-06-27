Путин поручил вдвое повысить порог контроля сделок cлияния-поглощения

Влада Некрасова

14:30 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в сферах мер противодействия распространению COVID-19, либерализации антимонопольного законодательства, оптимизации налоговой сферы, повышения эффективности госзакупок, новых программ соцподдержки, также экологических новаций.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил доработать антимонопольное законодательство с целью повышения вдвое порога контроля сделок слияния-поглощения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). О необходимости принятия таких мер Путин заявлял в рамках ПМЭФ. «Если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, её не надо будет согласовывать с антимонопольными органами», — сказал Президент.

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Кабмину поручено «обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 миллионов рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений», — говорится в тексте опубликованного документа.

Также правительству поручается реализовать пилотный проект по освобождению от НДС предприятий малого бизнеса в сфере общепита, если годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей. Проект также предполагает применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для предприятий общепита со штатом до 1500 человек.

До 1 сентября поручено доработать программы содействия занятости населения в регионах с высоким уровнем безработицы и в субъектах, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда. Как в рамках ПМЭФ указал Путин, действовать надо адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона.

Среди поручений Президента есть и другая мера социально-экономической направленности. Так, до 1 июля 2022 года продлевается срок действия льготной ипотечной программы с изменением ее параметров. Кроме того, расширяется спектр действия льготной программы «Семейная ипотека». О продлении программы и расширении ее периметра глава государства заявлял в Петербурге.

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С целью улучшение делового климата и предпринимательской среды, до 1 ноября необходимо доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех регионах.

До 1 июля в российское законодательство должны быть внесены изменения, увеличивающие до 25 процентов совокупный годовой объем госзакупок у малого бизнеса и социально ориентированных НКО.

Вместе с тем, до 30 июня кабмину поручено обеспечить возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России. О такой возможности для иностранцев глава государства также заявил в рамках ПМЭФ.





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Отдельная часть поручений нацелена на реализацию проектов экологической направленности: по сокращению выбросов парниковых газов и созданию технологических решений в части исследования климатических изменений.

#экология #ипотека #налоги

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