Таро-прогноз на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Каждая неделя может стать временем триумфа или поражения, и чтобы исключить неприятности, важно заранее знать о том, какие события будут происходить. Своевременные подсказки старших Арканов помогут Знакам Зодиака без труда преодолеть временные трудности и привлечь в жизнь нужные перемены.

Анализ карт Таро позволяет заглянуть в будущее и подготовиться к происходящим событиям. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что каждый расклад несет рекомендательный характер, и на каждое из событий можно повлиять. Важно сопоставить советы карт с происходящим в жизни, чтобы всегда быть на высоте и на шаг впереди конкурентов.

Овен





По карте «Влюбленные» Овнам в конце июня предстоит принять важное решение. Аркан указывает на возможность изменить жизнь к лучшему и привлечь счастье, если определиться с целями и слушать свое сердце.

Аркан «Верховная жрица» призывает Овнов мобилизовать силы, но не торопиться с активными действиями. Понять, что пришло время действовать, поможет интуиция, а также знаки Вселенной. Овнам важно подмечать детали, чтобы привлечь успех.

Начало июля, судя по карте «Император», будет активным. Овны смогут совершить прорыв, если станут полагаться на логические умозаключения, а не потакать эмоциональным порывам, мешающим добиваться успехов.

Телец





Аркан «Звезда» сулит Тельцам отличное завершение июня. По этой карте можно смело заниматься своими делами, не боясь провалов. Важно лишь не сворачивать с пути и не бросать начатого.

«Суд» в раскладе — карта, указывающая на перспективные возможности. Тельцы смогут совершить прорыв, если перестанут сомневаться в себе и начнут действовать активно, не идя на поводу у посторонних людей.

По карте «Сила» Тельцам важно мыслить позитивно, и тогда сложные дела будут даваться легче. Карта указывает на то, что у Тельцов есть необходимые силы и знания, чтобы обрести успех и разобраться с проблемами.

Близнецы





Аркан «Солнце» открывает неделю, суля Близнецам приятные перемены. По этой карте нет препятствий, которые бы могли усложнить жизнь, а значит, можно смело воплощать в жизнь планы и развеивать сомнения.

Аркан «Повешенный» призывает Близнецов остановиться и разобрать недочеты. Карта указывает на время, когда без разбора ошибок не удастся продолжить путь к намеченной цели. Также по этой карте Близнецам важно быть уверенными в себе, чтобы сомнения не помешали достичь счастья.

По карте «Император» завершить месяц получится на позитивной ноте в том случае, если Близнецы не будут потакать своим прихотям и сиюминутным желаниям. Аркан говорит о решительности, напоре и созидании, благодаря чему получится поставить точку в сложном деле.

Рак





По карте «Дьявол» Ракам важно начать неделю с отказа от вредных привычек и потакания слабостям. Аркан говорит о проверке на прочность, которую важно пройти достойно, чтобы получить награду.

По карте «Верховная жрица» Ракам важно слушать внутренний голос и не торопить события. По этому Аркану удача не заставит себя ждать, если не поступать опрометчиво и не пытаться ускорить ход событий.

Аркан «Правосудие» призывает Раков оставаться непредвзятыми и честными. По этой карте каждое слово и действие имеет вес, и если оступиться сейчас, то в скором будущем предстоит колоссальная работа над ошибками.

Лев





В начале недели по карте «Умеренность» Львам важно сосредоточиться на поставленных задачах и без спешки выполнять положенную работу. Найдя золотую середину, Львам будет проще справляться с делами и контролировать приходящее.

По карте «Луна» достичь новых успехов Львам могут помешать страхи и опасения, с которыми важно бороться. Большинство из них окажутся беспочвенными, а значит, сомневаться нельзя, иначе цель отдалится.

Карта «Отшельник» призывает Львов начать новый месяц с размышлений и отдыха. Аркан описывает ситуацию, когда Львы могут на время отойти от дел, чтобы еще раз скорректировать планы и отказаться от уже устаревших идей в пользу новых достижений.

Дева





Карта «Мир» открывает неделю, указывая Девам на благоприятное развитие событий. По этому Аркану цель близка, и достичь ее получится в кратчайший срок. Карта призывает Дев не гнаться за иллюзиями и сосредоточиться на реальных задачах.

По карте «Дьявол» в середине недели Дев ждет испытание. Карта указывает на неблагоприятное развитие событий, если свернуть с намеченного пути, отказаться от работы в угоду прихотям и сиюминутным желаниям.

Аркан «Луна» указывает на страхи и опасения, которые будут мешать Девам. Карта призывает бороться с ними, чтобы не оставаться в плену собственных заблуждений и не закрывать перед собой двери в счастливое будущее.

Весы





Неделю открывает карта «Иерофант», сулящая Весам успехи. Аркан призывает идти путем добродетели, поступать честно и сосредоточиться на выполнении первоочередных значимых дел. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если Весы будут опираться на свои лучшие качества.

По карте «Дьявол» Весам предстоит бороться с соблазнами. Карта символизирует тернистый путь, который нужно пройти с достоинством, не потакая прихотям и действуя честно. Награда за проделанную работу будет достойной.

Аркан «Влюбленные» говорит о необходимости сделать выбор в пользу развития. В деловой среде или в личной жизни Весам предстоит совершить прорыв, и действовать нужно, полагаясь на собственные ощущения.

Скорпион





По карте «Солнце» Скорпионов ждет отличное начало недели. Аркан указывает на отсутствие помех и возможность реализовать смелые планы. Скорпионы могут быть уверены в том, что идут в верном направлении.

Карта «Иерофант» призывает Скорпионов следовать по выбранному пути и заниматься осознанным трудом, не отвлекаясь. Такая тактика поможет успешно завершить первый летний месяц и начать июль с новых достижений.

Карта «Повешенный» говорит о необходимости искать пути развития, и если на пути есть преграды, не штурмовать их, теряя силы, а находить новые способы для преодоления трудностей, используя полученный ранее опыт.

Стрелец





Карта «Солнце» открывает неделю, суля Стрельцам прекрасные возможности. По этому Аркану нет ничего невозможного, и Стрельцы смогут достичь успехов, если будут смотреть в будущее с оптимизмом и не станут опускать рук.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Львов не спешить. По этому Аркану нельзя принимать скоропалительные решения и торопить события, чтобы не упустить значимые детали, с помощью которых получится привлечь позитивные перемены.

В начале июля по карте «Суд» Стрельцы смогут освободиться от трудностей, совершить прорыв и завоевать доверие окружающих. Аркан говорит о возможности завершить тянущиеся из прошлого дела в короткий срок, если не лениться.

Козерог





Карта «Башня» указывает на неизбежные перемены, и Козероги больше не смогут от них скрываться. По этому Аркану происходят неизбежные трансформации, которые приведут к лучшему, если не сопротивляться и дать событиям произойти.

По карте «Колесо Фортуны» Козероги будут находиться в эпицентре событий, не все из которых будут понятны. Совет Аркана — плыть по течению, не забывая подмечать детали, чтобы в нужный момент приступить к активным действиям и привлечь в жизнь счастье.

Завершает неделю Аркан «Император», по которому Козероги смогут обрести отменную репутацию и завоевать новые вершины. Карта призывает действовать честно, помогать близким и уверенно смотреть в будущее.

Водолей





По карте «Иерофант» Водолеям в начале недели необходимо определиться с планами, чтобы работать на собственное благополучие и не тратить время впустую. Карта говорит о благоприятном времени, когда Водолеи смогут совершить прорыв, если посвятят себя осознанному труду.

По карте «Сила» Водолеям важно настроиться на волну оптимизма, чтобы временные трудности не могли сломить силу воли и желание победить. По этой карте успех не заставит себя ждать, если не откладывать дела в долгий ящик.

По карте «Колесо Фортуны» Водолеи смогут сорвать куш, если будут внимательно следить за ходом событий. Судьба предоставит шанс достичь новых успехов, но для этого важно отказаться от опрометчивых шагов.

Рыбы





Аркан «Умеренность» открывает неделю, призывая Рыб не торопиться. По этой карте важно экономить силы и не сворачивать с выбранного пути, и тогда любые временные трудности будут по плечу, а награда окупит приложенные усилия.

«Солнце» в раскладе — карта победы и триумфа. Рыбы смогут поставить точку в сложном деле или отдохнуть после активной работы, наслаждаясь заслуженным успехом. Карта сулит путь, свободный от проблем и невзгод.

Карта «Влюбленные» предрекает необходимость выбора. По ней Рыбам в начале июля будет необходимо определиться с дальнейшими целями, прислушаться к себе, чтобы найти личный путь к успеху и процветанию.