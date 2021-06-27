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Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке

Третий день фестиваля "Жара": Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте и другие звезды на красной дорожке

Фестиваль "Жара" в самом разгаре! И вчера завершился третий день музыкального фестиваля, который, к слову, был под угрозой отмены, но все же состоялся в Crocus City Hall с соблюдением эпидемиологических норм — в формате телесъемки.

Зрители запись выступлений звезд смогут вскоре посмотреть по "Первому каналу", а вот образы знаменитостей можно оценить уже сейчас. В этот день фотографам на красной дорожке позировали Алсу, сменившая как минимум четыре наряда, Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс, Анжелика Варум, Любовь Успенская, группа "Новые самоцветы" и другие звезды.


Валерия


Алсу
Кристина Орбакайте


Юлия Ковальчук


Юлия Барановская


Наталья Подольская


Олег и Родион Газмановы


Эмин Агаларов и Григорий Лепс
Анатолий Цой

На фестивале были представлены новые яркие дуэты артистов, которые, впрочем, исполнили не свои новые песни, а композиции коллег по цеху — в этот день состоялись творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова. Последнему в следующем месяце исполнится 70 лет.

Ведущей вечера стала Юлия Барановская.



Игорь Николаев


Алсу
Анжелика Варум


Олег Газманов


Кристина Орбакайте



Валерия


Группа "Новые самоцветы"
Алсу
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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