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У больного Паркинсоном Зайцева случился приступ на публике: «Было очень страшно»

Великий художник-модельер Вячеслав Зайцев давно страдает от болезни Паркинсона, что вынуждает его прибегать к помощи окружающих людей даже в самых простых делах. Например, художнику трудно передвигаться, а также самостоятельно принимать пищу. Несмотря на серьезный недуг Зайцева, члены его семьи регулярно приводят Вячеслава на серьезные и значимые мероприятия, организованные для элиты российского шоу-бизнеса.

На событии в честь дня рождения Дома моды у 83-летней знаменитости случился приступ, после которого Зайцева сразу же отвезли домой. Данный инцидент заставил публику ополчиться на родственников гениального живописца. Согласно информации портала «СтарХит», в ресторан мужчину буквально принесли на руках, а в разгар вечеринки Вячеслава кормили прибывшие с ним помощники. В связи с этим у общественности возникает вопрос: для какой цели близкие позволяют модельеру так рисковать здоровьем, приезжать на ивенты и демонстрировать слабости на глазах у всех? «Я представляю, что выглядело это очень страшно. Бедный заяцев вынужден сидеть в разряженном костюме и ждать, пока его кто-то покормит, а толпа глазеет», — рассуждает мужчина в социальных сетях.

К слову, коллега Зайцева Валентин Юдашкин предполагает, что приступы у Вячеслава возникают на фоне сильных стрессов из-за проблем с Домом моды, главным делом жизни модельера, которое «тонет» на глазах. «Отдали половину Дома моды. Раньше был долг в 40 миллионов. Но теперь деньги, которые мы выручили за актив, направили на погашение задолженности. Оставшуюся сумму пустим на развитие, нам хватит и на поддержку, и на ремонт», — рассказывает помощник художника Расул Ахмедов.

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По материалам: popcake.tv

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