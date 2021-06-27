Ура! BTS все-таки не пойдут в армию

Лидия Мартынова

Кажется, BTS станут первыми в Южной Кореи, кто сможет отложить свою службу в армии.

Как и все жители страны парни из южнокорейской к-поп группы должны пойти на службу по достижению призывного возраста. Несмотря на то, что айдолы невероятны популярны, закон не предусматривает отсрочки. Но, кажется, для наших ребят пошли на уступки. Совсем скоро министр культуры пересмотрит военное законодательство. И теперь все к-поп айдолы, получившие Национальную почетную грамоту, могут быть рассмотрены как кандидаты на отсрочку от призыва. Однако для начала их заявку должно одобрить Министерство культуры, спорта и туризма.

«Хотя BTS еще не подали заявку на рекомендацию об отсрочке, я обязательно напишу для них рекомендацию», – заявил министр культуры Хван Хи (Hwang Hee) в эфире YTN.

Правда, многие отметили, что пока BTS будут единственными, кто сможет извлечь выгоду из пересмотренного закона. Общественность попросила министра расширить сферу применения.

«Мы будем учитывать справедливость и мнения Министерства национальной обороны», – ответила Хван Хи.

Таким образом, система поможет отсрочить военную службу для поп-артистов до 30-летнего возраста.

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