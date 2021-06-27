В Италии снижается заболеваемость COVID-19, но растет доля заражений, вызванных его штаммами

Влада Некрасова

18:40 Автор: Александр Тараканов

С 28 июня в Италии отменяется режим ношения масок на открытом воздухе, заявил в интервью газете La Repubblica руководитель Высшего института здоровья (Iss), официальный представитель научно-технического комитета при правительстве страны Сильвио Брусаферро.

Однако, по его словам, если число заражений SARS-CoV-2 увеличится, стране «придётся вернуться к их использованию».

Брусаферро также отметил, что при «общем сокращении количества случаев инфицирования» коронавирусом в Италии растет доля заражений, вызванных его новыми штаммами, предохранить от которых может только полный курс вакцинации из двух прививок.

По данным воскресного бюллетеня министерства здравоохранения, в стране за сутки выявлено 782 случая заражения COVID-19, что на 56 случаев меньше, чем днём ранее.

При этом количество обработанных тестов на наличие коронавируса нового типа сократилось почти на 86 тысяч. Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило, как и в субботу, 0,5 процента. Больше всего заразившихся COVID-19 обнаружено в областях Ломбардия (119), Сицилия (111), Кампания (95), Лацио (93) и Эмилия-Романья (61).

В настоящий момент носителями коронавирусной инфекции в Италии являются 57 162 человека («минус» 0,99 процента за сутки). Число госпитализированных с симптомами заболевания составляет 1743 («минус» 1,58 процента). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 294 тяжелобольных («минус» 1,34 процента). Ещё 55 125 бессимптомных больных («минус» 0,97 процента) находятся на карантине или в домашней самоизоляции.

За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались 1336 человек, в то же время скончались 14 больных COVID-19.





Читайте также:

• В Италии рекомендовали вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет • В трёх областях Италии отменили большинство ограничений против COVID-19 • Заболеваемость коронавирусом в мире достигла трёхмесячного минимума

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 258 069 человек, включая 127 472 умерших и 4 073 495 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 27 июня сделано 49 474 512 прививок против COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 17 572 404, что соответствует 29,65 процента населения страны.

#ЕС #здоровье #Италия #вакцинация

31