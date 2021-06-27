В Лондоне протестовали коронаскептики

Влада Некрасова

Британская полиция арестовала трех человек, трое офицеров были ранены во время протестов против локдауна в центре Лондона, в которых приняли участие тысячи людей, сообщает The Guardian.Тысячи протестующих, многие из них не в масках и с плакатами против локдауна и вакцин, прошли Лондоном к Парламентской площади.Они бросили сотни теннисных мячей над забором парламента и у Даунинг-стрит, скандируя "Позор!".