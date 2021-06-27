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В Лондоне протестовали коронаскептики

В Лондоне протестовали коронаскептики
Британская полиция арестовала трех человек, трое офицеров были ранены во время протестов против локдауна в центре Лондона, в которых приняли участие тысячи людей, сообщает The Guardian.

Тысячи протестующих, многие из них не в масках и с плакатами против локдауна и вакцин, прошли Лондоном к Парламентской площади.
Они бросили сотни теннисных мячей над забором парламента и у Даунинг-стрит, скандируя "Позор!".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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