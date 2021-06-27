Венера во Льве с 27 июня по 22 июля 2021 года: какие проблемы могут возникнуть в любви и как их избежать

Вадим Карасев

27 июля Венера перейдет в Знак Льва. Этот переход достаточно негативно отразится на удаче в амурных делах и нашем настроении. Астрологи рассказали, как преодолеть препятствия, которые будет чинить нам эта планета.

Весь этот период будет наполнен трудностями, но первый день пребывания Венеры во Льве станет самым опасным. Далее ситуация выровняется, и основной поток негатива Венеры нейтрализуется, но все равно эксперты советуют во все эти дни пользоваться семью простыми способами поднятия настроения, чтобы не унывать, если планета решит послать вам очередное испытание в любви.

Какие проблемы в любовной сфере нас ожидают

Во-первых, пропадет энтузиазм и мотивация. Одинокие люди перестанут стремиться к поиску второй половинки. Появится тяга к уединению, желанию сбежать от реальности и от всех окружающих. Возможно, что это подкрепится снижением уверенности в своих силах, в своем обаянии и харизме.

Вторая проблема — это появление препятствий извне. Даже если кто-то захочет романтики и флирта, это может закончиться чем-то неприятным. Кто-то может потерять голову и влюбиться в человека, отношения с которым попросту невозможны. Тот, в кого вы влюбитесь, может оказаться женатым человеком.

Не будет хватать энергии на любовь. В этот период запасы энергии немного снизятся, поэтому многим просто не захочется ходить на свидания: это будет объясняться усталостью и желанием отдохнуть.

Венера в неблагоприятных для нее Знаках Зодиака, к которым относится и Лев, усложняет общение между людьми. С 27 июня станет больше трудностей и недопонимания. Вместо того, чтобы искать компромисс, многие люди начнут закрываться от проблем, отрицая необходимость их решения. Это неминуемо приведет к появлению неурядиц в любых отношениях.

Как преуспеть в сфере любви

С 27 июня по 22 июля стоит следовать простым рекомендациям. Не торопитесь с решениями. Узнайте получше человека или проблему, которая возникла между вами. Проанализируйте текущую обстановку и попробуйте выяснить, что именно отдаляет вас от второй половинки. Попробуйте поговорить, но без обвинений и обид.

Опасайтесь любовных треугольников. Не флиртуйте ни с кем на стороне, потому что ваш любимый человек может отомстить вам за это, отплатив той же монетой. В любом случае это разрушит любовь до основания, не дав даже шанса на восстановление доверия.

Обязательно говорите приятные слова в адрес близких и любимого человека. Это очень важно, поскольку упадок энергетики Венеры может спровоцировать появление неуверенности. Вторая половинка может усомниться в том, что вы ее любите. Делайте подарки и сюрпризы, подогревайте интерес, делайте комплименты от чистого сердца.

Идите навстречу. Если близкий человек попросит вас об одолжении, значит, без вас ему просто не справиться с возникшей проблемой. Протягивайте руку помощи и не жалейте времени и сил на то, чтобы сделать чью-то жизнь лучше.