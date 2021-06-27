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Волочкова раскрыла грязную тайну Большого театра: балерин принуждают спать с богатыми дядечками

Балерина Анастасия Волочкова вновь привлекла внимание к старому конфликту с Большим театром, с которым знаменитость судится не в первый раз. Звезда заявляет, что не получила «ни рубля» от руководства, несмотря на то, что долгое время сияла на сцене Большого. Однако, как выяснилось, у Насти есть еще один «козырь» в рукаве. Помимо громких заявлений об отсутствии оплаты труда, женщина решила раскрыть еще более неприятный секрет одного из самых влиятельных российских театров оперы и балета и призналась в том, что балерин там грязно использовали. Кастинги, как бы это банально не звучало, проходили «через постель», а те, кто не желал «отрабатывать» главные роли и привилегированные позиции под одеялом богатеньких и влиятельных дядечек, мигом вылетали из постановок.

«Об этом Коля Цискаридзе тоже говорит. И сейчас все через постель, и тогда было все через постель. Дирекция Большого театра вместе с олигархами устраивали тусовки за границей, снимали дворцы, замки. Девочек поголовно загоняли на банкеты. И говорили, что банкеты с продолжением, сексом и всеми делами», — решилась на откровение Волочкова, которая также отмечает, что ее подобные грязные предложения никогда не касались, к счастью, у дивы всегда были уважаемые ухажеры, защищающие честь своей дамы.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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