Вспышка COVID-19 в лагере Тувы: заболели 66 детей и 8 взрослых

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:46 Автор: Юлия Катенёва

Следственный Комитет по Республике Тыва проводит проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере в Тандинском районе республики. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по региону.

Так, по данным следственных органов, вспышка зафиксирована в детском лагере «Байлак», где находились 174 ребенка и 33 работника. «ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также у восьми сотрудников лагеря.

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«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания», — говорится в сообщении.

По факту организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), также отмечают в региональном Следственном комитете.





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Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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