Женя-Ранетка совершила «каминг-аут»: «Лесбийские отношения гораздо круче»

Лидия Мартынова

Женя Огурцова, экс-участница группы «Ранетки», на собственном YouTube-канале «KURAGA», название которого явно намекает на то, что спелые «фрукты» уже давно превратились в сушеные и сморщенные, однажды призналась в том, что ее привлекают отношения с девушками: «Мне кажется, что лесбийские отношения гораздо круче, чем гетеросексуальные. Я бы тоже хотела быть лесбиянкой, но у меня не получается». Это произошло несколько лет назад и публика долгое время размышляла о том, можно ли «записать» Женю в сексуальные меньшинства. После того, как Ранетка выпустила книгу, в которой поведала о сексе с Леной Третьяковой, все стало на свои места и фанаты девчачьей группы с уверенностью приняли ее откровения за каминг-аут.

Кстати, это не единственная любопытная тайна звезды. В одном из роликов она также заявила о большой любви к горячительным напиткам, чем также шокировала подростковую аудиторию на канале: «Я очень люблю крепкие напитки. Я, мне кажется, зависима от алкоголя. Если я прихожу на вечеринку, то гарантированно я буду королем этой вечеринки: напьюсь, буду плясать на барной стойке и делать еще какие-то смешные вещи».

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