Зимний дворец отмечает день рождения

Алексей Вольцев

01:27 Автор: Ольга Шульга

Проект самого известного императорского дворца страны императрица Елизавета Петровна утвердила 27 июня 1754 года. Его представил итальянский архитектор Растрелли.

Сегодня уже мало кто помнит, что в XVIII веке в Санкт-Петербурге были возведены пять зимних дворцов. Первый, так называемые «Зимние маленькие хоромы», построили для Петра I в 1708 году. Они представляли собой двухэтажный дом, с черепичной крышей и высоким крыльцом. Спустя некоторое время на его месте был возведен второй Зимний дворец, в котором прошла свадебная церемония Петра I и Екатерины. В 1716-1720 годах был построен двухэтажный каменный Третий Зимний дворец, который после смерти Петра I по распоряжению Екатерины I был перестроен и расширен.

Императрица Анна Иоанновна посчитала, что этот дворец очень скромный, и в 1731 году поручила его перестроить архитектору Франческо Бартоломео Растрелли. Так спустя четыре года был возведён Четвёртый Зимний дворец.

Императрица Елизавета Петровна также решила переделать под свой вкус императорскую резиденцию. Новый Зимний дворец строили 8 лет. Он был возведен в стиле барокко, с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Среди самых известных интерьеров — парадная Иорданская лестница, украшенная богатым декором.

Жилые покои членов императорской семьи находились на втором этаже. Первый этаж занимали хозяйственные и служебные помещения. Верхние этажи были отданы под квартиры придворных.

День 27 июня в истории

После убийства террористами Александра II император Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце стали проводить только торжественные церемонии. При Николае II царская семья ненадолго вернулась во дворец. Однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское Село.

7 ноября 1917 года Зимний дворец захватили красногвардейцы. От снаряда, выпущенного из Петропавловской крепости, пострадали бывшие покои Александра III. Через несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здания под охрану.

В 1918 году часть, а в 1922 году всё здание Зимнего дворца передали Государственному Эрмитажу.

#история #праздники

129