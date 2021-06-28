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7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы

7 молодых российских моделей, которые уже покорили мировые подиумы

Российские модели всегда были не просто равноправными участницами мировой модной индустрии — они становились настоящими звездами, причем в самые разные эпохи. После революции в Париже рукоплескали покинувшим Россию аристократкам, а менее века спустя Запад покорили Наталья Водянова, Ирина Шейк, Саша Пивоварова, Наташа Поли. В общем, со сменой поколений все в порядке, и доказательство тому — новое поколение российских моделей, которых заметили на мировых неделях моды. Еще пару сезонов назад все обсуждали Юнию Пахомову, ставшую звездой провокационного показа Gucci с "отрубленными" головами, сестер Павловых и Кристину Грикайте, но и этими именами список востребованных российских моделей не ограничивается. В нашем материале рассказываем, за кем еще стоит следить.

Симона Куст, 19 лет

Instagram: @simonakust

Симона Куст (настоящее имя — Ксения Петлюра) является дочерью известного художника Александры Петлюры. В его мастерской на девушку как-то и обратили внимание, предложив попробовать себя в моделинге.


Симона Куст

Самым крупным успехом Симоны на сегодняшний день, конечно, является сотрудничество с Saint Laurent. Типаж девушки из богемной андерграундной тусовки идеально отражает стиль бренда, и образ, который так понравился Энтони Ваккарелло, ничуть не наигран — в богемной тусовке Симона выросла! А гостями ее отца были не только отечественные художники, но и заграничные звезды, например, Эмир Кустурица и Оливер Стоун.




На счету девушки не только участие в показах и кампаниях, но и несколько съемок для Vogue, в том числе для первого номера российского Vogue, выпущенного новым главным редактором Ксенией Соловьевой.



София Стейнберг, 19 лет

Instagram: @st.einberg

София Стейнберг из Новосибирска стала настоящим событием в мире моды несколько лет назад — в возрасте 17 лет она поучаствовала в 37 показах в рамках недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже и стала третьей в списке моделей с наибольшим количеством выходов на подиум в тот сезон.


София Стейнберг

Стейнберг, чья модельная карьера началась в 12 лет, уже успела принять участие в дефиле Paco Rabanne, Boss, Michael Kors, Valentino, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dior, Givenchy и многих других.


На показе Dior
На показе Moschino
На показе Chanel

На этом таланты Софии не заканчиваются. Она окончила художественную школу и в прошлом году нарисовала свой автопортрет для обложки российского Vogue.


В этом году Стейнберг попала в список Forbes, посвященный 10 самым перспективным российским деятелям модной индустрии моложе 30 лет. Кстати, в будущем София планирует стать дизайнером.


Алина Болотина, 19 лет

Instagram: @alinchozz

У Алины Болотиной из Санкт-Петербурга есть не только модельные рекорды (в сезоне весна-лето 2020 года она выходила на подиум 33 раза), но и интересная биография. Девушка, завоевавшая недели моды, является праправнучкой священника Карпа Эльба, канонизированного священномученика.


Алина Болотина


Модельный скаут заметил девушку в метро. После этого ее карьера стала развиваться довольно динамично — вскоре она получила контракт с IMG London.

Интересный факт: у Алины есть брат-близнец Александр — пианист, с успехом выступающий на Западе. Болотина уже принимала участие в показах Dior, Valentino, Prada, Chanel, Hermes, Max Mara и других.


На показе Chanel
На показе Valentino
На показе Alexander McQueen
На показе Dior

Маша Скокова, 20 лет

Instagram: @skokova116


Маша Скокова

Свой первый модельный контракт Маша Скокова, которая родилась в Санкт-Петербурге, заключила в 14 лет, а уже в 18 лет получила эксклюзивный контракт с Louis Vuitton (сотрудничать с брендом она начала с 15 лет). Маша принимает участие во всех показах и является музой креативного директора Николя Гескьера.


На показе Louis Vuitton


В свободное время Скокова занимается живописью (своим любимым художником она называет Эгона Шиле) и любит посещать винтажные магазины.

В таких магазинах всегда можно найти не просто красивые или редкие вещи, а уникальные. Это как искать клад и найти что-то по-настоящему особенное. На мой взгляд, раньше качество вещей было гораздо выше — использовали другие материалы, уделяли больше внимания деталям, крою, отделке,

— говорила Маша в интервью Vogue.



Маша Скокова в съемке Louis Vuitton

Наталья Булычева, 25 лет

Instagram: @natalia_bulycheva

Поклонникам спорта имя Натальи Булычевой было известно давно. Девушка профессионально занималась художественной гимнастикой, выступала за сборную страны, где работала с Ириной Винер-Усмановой. Именно тренер и натолкнула Наталью на мысль, что ей стоит попробовать себя и в моделинге.


Наталья Булычева

Переключиться на другой вид деятельности в итоге пришлось из-за травмы — в 2013 году Булычевой пришлось сняться с соревнований, а годом позже она приняла решение завершить спортивную карьеру.


На показе Jil Sander
На показе Balmain

С тех пор Наталья блистает на мировых подиумах и много снимается в рекламных кампаниях — гимнастическая подготовка помогает модели эффектно позировать.


Съемка Elle China


Съемка Numero

Наталья работала с такими брендами, как Calvin Klein, Balmain, Maison Margiela, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Jil Sander и другими.

Соня Мальцева, 23 года

Instagram: @sonya_maltceva


Соня Мальцева

В отличие от многих девушек, оказавшихся в моделинге спонтанно, Соня Мальцева из Воронежа мечтала об этой профессии с детства. Уже в 12 лет она стала заниматься в местной модельной школе, и уже через год стала работать за рубежом — сначала в Японии (пока Соня была несовершеннолетней, в поездки ее сопровождали родные), а затем и в Европе.



Соня работает с Calvin Klein, Giambattista Valli, Rochas, Ann Demeulemeester, Marco de Vincenzo, Lanvin, Prada, Miu Miu, Gucci и другими брендами.


На показе Gucci
На показе Dolce & Gabbana
На показе Charlotte Knowles
На показе Christopher Kane

Полина Завьялова, 21 год

Instagram: @polina.zavialova

Полина Завьялова — еще одна модель из Новосибирска (там началась ее модельная карьера, а родилась она в Бийске), которой удалось покорить мировые подиумы. Подписчиков в инстаграме у Полины пока не очень много — чуть больше тысячи, зато портфолио уже весьма завидное.


Полина Завьялова

Завьялова работала с Dior, Elie Saab, Miu Miu, Blumarine, Maison Margiela, Nina Ricci и другими. Участвовать в Миланской и Парижской неделях моды она начала в 2019 году и тогда сразу вышла в 12 шоу.

Полина своей харизмой, интеллигентностью, утонченностью влюбляет в себя моментально,

— говорит о модели ее агент из материнского агентства Ангелина Лебедева.


На показе Dior
На показе Elie Saab
На показе Alberta Ferretti




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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