Алекса с мужем, двухмесячной дочерью и мамой отдыхает в Крыму

Вадим Карасев

Вот уже почти месяц 32-летняя Алекса вместе с 26-летним мужем Вячеславом Дайчевым, двухмесячной дочерью Адрианой и мамой отдыхает в Крыму и делится красочными фото и видео из отпуска в своем инстаграме. За это время экс-участница "Фабрики звезд 4" вместе с семьей успела побывать на горе Ай-Петри и на лавандовых полях, а также осмотреть другие достопримечательности региона.





Алекса и Вячеслав Дайчев с дочерью Адрианой

В остальное время Алекса, Вячеслав, их малышка Адриана и мама звезды расслабляются на вилле, принимают солнечные ванны, купаются в бассейне, много гуляют и наслаждаются морским воздухом. В своем инстаграме Алекса чуть ли не каждый день благодарит Вселенную за этот долгожданный отдых в кругу своих самых родных и близких людей.

Семья рядом, дует соленый ветер, солнце обнимает за плечи. Что может быть лучше? Отдыхать ведь так же важно, как и работать. Только так можно сохранить внутренний баланс и быть в ресурсе,

— рассуждает в своем инстаграме Алекса.





Алекса









Экс-"фабрикантка" совсем недавно впервые стала мамой, но уже активно публикует в инстаграме фото в бикини. Многие поклонники отмечают, что звезда находится в отличной физической форме, и не устают делать ей комплименты по поводу фигуры. К слову, возвращать себе "добеременную" форму Алексе помогает возлюбленный Вячеслав Дайчев. Он является фитнес-гуру и личным тренером многих звезд, в том числе Полины Гагариной.





В своем инстаграме Алекса рассказала, что их отдых в Крыму подходит к концу и совсем скоро они всей дружной компанией вернутся в Москву. Пока же звезда наслаждается каждым мгновением семейного отдыха у моря и посвящает трогательные посты с признаниями в любви то мужу, то маме, то своей маленькой дочери Адриане, для которой эта поездка стала первым большим приключением в жизни.





Алекса с дочерью Адрианой





Мама Алексы с ее дочерью Адрианой





Вячеслав Дайчев и Алекса